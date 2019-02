Predvečer veľkého summitu: FOTO Kim mal čas na cigaretku, Trump očakáva zázraky

HANOJ - Obrnený vlak, vezúci severokórejského vodcu Kim Čong-una, dorazil v utorok približne o 08.10 h miestneho času (02.10 h SEČ) do stanice vo vietnamskom meste Dong Dang ležiacom pri hraniciach s Čínou. Informovala o tom agentúra Jonhap.

Krátko po príchode a slávnostnom privítaní presadol Kim Čong-un do auta, ktoré ho dovezie do 170 kilometrov vzdialeného vietnamského hlavného mesta Hanoj, kde sa v stredu a vo štvrtok stretne na druhom summite s prezidentom USA Donaldom Trumpom.

Kim Čong-un je prvým severokórejským vodcom, ktorý navštívil Vietnam od roku 1964, keď tam zavítal jeho starý otec Kim Ir-sen. Olivovo zelený vlak s Kim Čong-unom sa vydal na vyše 4000-kilometrovú cestu k vietnamsko-čínskym hraniciam v sobotu zo severokórejskej metropoly Pchjongjang.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Yu

Trump chce denuklearizáciu

Na summit do Vietnamu odcestoval v pondelok na palube prezidentského špeciálu Air Force One z Andrewsovej leteckej základne pri Washingtone aj Donald Trump. Krátko pred odchodom z Bieleho domu vyjadril optimizmus, že pôjde o "neskutočne úžasný summit" a dodal, že "chceme denuklearizáciu" Kórejského polostrova.

Šéf Bieleho domu v nedeľu vyjadril očakávanie, že spoločne s Kim Čong-unom nadviažu na pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť na ich vlaňajšom summite v Singapure. Americký prezident vyjadril aj presvedčenie, že Severná Kórea sa môže čoskoro stať "významnou ekonomickou mocnosťou", ak sa vzdá vývoja jadrových zbraní.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hau Dinh

Podrobný program dvojdňovej vrcholnej schôdzky zatiaľ nebol zverejnený. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová v pondelok uviedla, že obaja lídri sa v stredu večer po krátkom rozhovore medzi štyrmi očami zúčastnia na spoločnej večeri, na ktorej budú každého sprevádzať dvaja členovia ich delegácií.

K Trumpovi sa pripoja americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo a vedúci kancelárie Bieleho domu Mick Mulvaney, zatiaľ čo Kima má sprevádzať jeho blízky spolupracovník Kim Jong-čchol a ďalší predstaviteľ. Trump sa v stredu pred summitom stretne s vietnamským prezidentom Nguyenom Phu Trongom, následne má naplánované bilaterálne rozhovory s ďalšími vietnamskými predstaviteľmi.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man

Koniec jednej vojny

Od historického druhého summitu severokórejského vodcu Kim Čong-una s americkým prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý sa uskutoční v stredu a vo štvrtok vo vietnamskom Hanoji, sa veľký posun v otázke denuklearizácie Pchjongjangu neočakáva. Hanoj by však podľa Soulu mohol byť dejiskom ukončenia vojnového stavu na Kórejskom polostrove.

Hovorca juhokórejského prezidenta v pondelok povedal, že obe strany by sa mohli dohodnúť na oficiálnom ukončení kórejskej vojny z rokov 1950-1953. Konflikt v čase studenej vojny sa síce skončil prímerím, mierová zmluva však nikdy podpísaná nebola.

Zdroj: SITA/Minoru Iwasaki/Kyodo News via AP

"Tá možnosť na uzatvorenie kompromisu medzi Severnou Kóreou a USA tu je," povedal hovorca na margo možného prijatia symbolickej deklarácie o ukončení konfliktu počas summitu vo Vietname.

Úrady v Hanoji dostali na prípravu vrcholného stretnutia zhruba desať dní. Prvý summit Trumpa a Kima v Singapure, zameraný na odstránenie jadrových zbraní z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) a Kórejského polostrova, sa pritom pripravoval dva mesiace, píše vo svojej správe agentúra AP. Napriek malému časovému fondu na prípravu summitu bude podľa námestníka vietnamského ministerstva zahraničných vecí Le Hoai Trunga "bezpečnosť ma maximálnej úrovni".

Pauza na cigaretu

Či sa severokórejský vodca Kim Čong-un niekedy skutočne vzdá svojich jadrových ambícií, nie je známe. Rovnako nie je jasné ani to, či niekedy prestane fajčiť. V utorok to vo svojej správe uviedla agentúra AP v súvislosti so zábermi japonskej televízie TBS, na ktorých vidno fajčiara Kima.

Zdroj: SITA/TBS-JNN via AP

Severokórejský vodca sa v utorok nadránom pred východom slnka zastavil na krátku fajčiarsku prestávku na čínskej vlakovej stanici. Stalo sa tak iba niekoľko hodín pred tým, ako pricestoval do Vietnamu na dvojdňový summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Obsahom rokovaní bude riešenie patovej situácie v súvislosti so severokórejským jadrovým a raketovým programom.

Na krátkom videu si Kim poťahuje z cigarety a debatuje so severokórejskými funkcionármi na vlakovej stanici Nan-ning v Číne. Vedľa Kima stojí žena s krištáľovým popolníkom v ruke. Podľa AP je to pravdepodobne vodcova sestra Kim Jo-džong, ktorá je takisto vplyvnou osobou v krajine.