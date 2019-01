Mladík sa v dovolenkovom rezorte nechtiac dotkol ženy na šmykľavke: Šokujúci koniec príbehu

Ilustračné foto

ŠARM AŠ-ŠAJCH - Izraelský Arab dostal v Egypte rok väzenia za to, že sa na vodnej šmykľavke v letovisku Šarm aš-Šajch dotkol ženy a urazil tak jej česť. Informoval o tom izraelský denník The Times of Israel. Devätnásťročný Júsuf Asam je podľa denníka v egyptskom väzení od vlaňajšieho apríla, kedy sa incident stal.