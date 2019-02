Brutálna vražda v bulharskom meste: VIDEO Petar zobral sekeru a pozabíjal štyroch členov rodiny

Hrozný zločin v mestečku Kaspičan na východe Bulharska sa odohral vlani 24. septembra. Odsúdený Petar P. tam obzvlášť brutálnym spôsobom postupne zavraždil svojho 81-ročného strýka, jeho 70-ročnú manželku a ich 48-ročnú dcéru a 46-ročného syna.

V pozadí masakru bol konflikt, ktorý sa týkal prebývania páchateľa v strýkovom dome. Obaja muži sa na ulici kvôli tomu dostali do hádky, po ktorej Petar P. odišiel do svojho bytu na druhom poschodí rodinného domu, kde vzal sekeru a zišiel na prvé poschodie do bytu svojich príbuzných. Tam zabil strýka aj tetu. Následne rovnakým spôsobom zavraždil bratranca a sesternicu, ktorí práve do domu prišli.

Páchateľa polícia zadržala už dve hodiny po krvavej udalosti. Zločin policajtom oznámila dcéra vrahovej sesternice. Zadržaný Petar P. sa ku štvornásobnej vražde priznal, aby dostal miernejší trest. Za uvedený trestný čin mu podľa bulharského trestného zákonníka hrozilo doživotie bez možnosti predčasného prepustenia. Rozsudok však nie je právoplatný, prokuratúra i odsúdený sa proti nemu môžu odvolať.