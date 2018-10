Dvojica bola na prvom rande, mladík ho pokašľal jedinou vetou: VIDEO trápnej katastrofy

LONDÝN - Účastník britskej zoznamovacej šou First Date Hotels svoju nápadníčku vôbec neohúril. Počas rande ju totiž neúmyselne nazval tučnou. Po stručnom zoznámení konverzácia skĺzla na hmotnosť, čo sa mladej žene vôbec nepáčilo. Napokon odišla od stola a diváci zostali v nemom údive.

Nie každé rande sa tak úplne podarí. Svoje o tom vie aj Othello (27), ktorý sa zúčastnil televíznej zoznamky. So svojou nádejnou priateľkou Juliette (26) sa prvýkrát stretol v reštaurácii v Taliansku. Nemal ani potuchy, že sa zdanlivo pokojný večer zmení na trápnu katastrofu.

Zdroj: youtube/channel 4

Po tom, ako sa dvojica spoznala, sa rozhovor zvrtol na hmotnosť. Juliette priznala, že sa už polroka nevážila. "Čože? To ti metabolizmus jednoducho povedal: ‚Vidíme sa neskôr?"“ reagoval mladík na toto priznanie. "Nie som fanúšik veľmi štíhlych dievčat, mám rád dievčatá, ktoré... nechcem povedať, že sú krv a mlieko, akože si tučná, pretože nie si. Pozri, myslím, že vyzeráš dobre. Nechaj ma opraviť sa, myslím, že vyzeráš úžasne," snažil sa zachrániť situáciu.

Zdroj: youtube/channel 4 ​

Juliette to však vôbec neohúrilo. Jednoducho sa zdvihla zo stoličky a opustila svojho spoločníka. Šokujúci sled udalostí dostal divákov do údivu. Epizódu rozoberajú už aj na Twitteri. "Totálne sa do neho dokážem vcítiť. Viem, čo sa jej snažil povedať, ale v podstate ju nazval tučnou," znie jeden z komentárov. Užívatelia sa však zhodujú v tom, že nazvať ženu tučnou hneď na prvej schôdzke určite nie je dobrý spôsob, ako začať nový vzťah.