Česi už majú toho dosť: Tisíce ľudí žiadajú na pražskom Václavskom námestí demisiu Babiša

Samotný Babiš sa týmto obvineniam bráni, podľa neho jeho syn trpí schizofréniou a ide vraj o starostlivo naplánovanú kampaň s cieľom dostať ho preč z politiky. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz. Zároveň z najnovšieho prieskumu agentúry Median vyplynulo, že podľa väčšiny českých občanov, konkrétne 56 percent, by mal skončiť Babiš sám alebo aj s celou vládou. Demonštranti na Václavskom námestí mali so sebou transparenty "Andrej do krimu" či "Namiesto syna na Kryme radšej fotra do krimu".

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Kauzu okolo údajného únosu Babišovho syna z prvého manželstva na Krym, anektovaný Ruskom, odštartoval v pondelok 12. novembra server Seznam Zprávy, ktorý zverejnil rozhovor so samotným Andrejom Babišom mladším. Ten žije v súčasnosti vo Švajčiarsku u svojej matky. Podľa jeho slov ho na Kryme zadržiaval bývalý vodič spoločnosti Agrofert Petr Protopopov, ktorého manželka-psychiatrička mala podľa dostupných informácií vypracovať správu so záverom, že Babiš mladší nie je zdravotne spôsobilý.

Premiér Babiš označil kauzu za vykonštruovanú a uviedol, že polícia už v máji podozrenie z únosu vyvrátila. Jeho syn podľa neho trpí schizofréniou a návštevu novinárov u syna vo Švajčiarsku scharakterizoval ako hyenizmus. Babiša vyzvali na odstúpenie aj všetky opozičné strany v Poslaneckej snemovni a v uznesení takisto Senát českého parlamentu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Demonštrácia na Václavskom námestí, nazvaná Požadujeme demisiu Andreja Babiša, sa má konať do 22.00 h. Zvolala ju aktivistická skupina AUVA, ktorá pôvodne vznikla pre nesúhlas s elektronickou evidenciou tržieb EET. Pod skratkou sa skrýva názov "Andrejove účtenky vrátime Andrejovi", vysvetlil portál Novinky.cz.​