Mladík (†27) prežil najväčší strelecký masaker v dejinách USA: O rok ho zabili pri rovnakej hrôze

"To je druhýkrát za jeden rok a jeden mesiac, čo sa to stalo," citujú The New York Times na svojej webovej stránke fitness trénera Nicholasa Championa. Povedal, že na tanečnej zábave v podniku Borderline Bar & Grill sa v stredu večer zišlo niekoľko desiatok návštevníkov minulého country festivalu Route 91 v Las Vegas. Na jeho účastníkov strieľal 64-ročný Stephen Paddock z okna hotela. 58 ľudí krviprelievanie neprežilo, ďalších viac ako 850 utrpelo zranenia.

Telemachus Orfanos Zdroj: Facebook

The New York Times píše, že bar vo westernovom štýle v Thousand Oaks sa po hrôzach z Las Vegas stal miestom, kde sa milovníci country, ktorí masaker prežili, schádzali, aby si vypočuli hudbu, zaspomínali na svojich mŕtvych kamarátov a hľadali útechu.

Telemachus Orfanos, who went by Tel, was a survivor of the Route 91 Harvest music festival mass shooting in Las Vegas last year, his mother said. On Wednesday, he was killed at Borderline. https://t.co/9h9NcevNtF pic.twitter.com/VPy5NLTGNU — Jon Passantino (@passantino) November 8, 2018

Medzi nimi bol aj Telemachus Orfanos. "Prežil to v Las Vegas, vrátil sa domov. Včera večer bol zabitý v Borderline, včera večer sa domov nevrátil," povedala jeho matka Susan Orfanosová. "Nechcem žiadne modlitby, nechcem súcitné myšlienky, chcem obmedzenia držania zbraní," plakala táto rozčúlená žena.

“I hope to God no one sends me anymore prayers. I want gun control. No more guns!” - mother of shooting victim Telemachus Orfanos. She says he survived the #LasVegasShooting but did not survive the #ThousandOaksMassacre. @ABC7 @ABCNewsLive pic.twitter.com/UMqTY1RATK — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) November 8, 2018

"Je veľkou iróniou, že po tom, ako prežil najhoršiu masovú streľbu v modernej histórii, ho čakala smrť v jeho rodnom meste," uviedol Orfanosov otec pre miestne médiá. Telemachus Orfanos bol absolventom strednej školy Thousand Oaks High School a neskôr vstúpil do vojenského námorníctva.

Zdroj: SITA/AP/Ringo H.W. Chiu

Okrem Orfanosa pri stredajšom útoku zomrelo ďalších jedenásť ľudí a potom aj strelec, 28-ročný Ian David Long, ktorý podľa vyšetrovateľov pravdepodobne spáchal samovraždu. Motív činu bývalého príslušníka námornej pechoty nie je jasný.

Ian Long Zdroj: Facebook

Mladík, ktorý v minulosti pôsobil niekoľko mesiacov v Afganistane, žil so svojou matkou asi osem kilometrov od baru, kde zaútočil. Tento rok v apríli u nich zasahovala polícia kvôli výtržnosti, Long vraj pôsobil nahnevane a správal sa čudne. Hovoril s ním odborník na psychické zdravie pre podozrenie, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Avšak po rozhovore s ním ho nenechal zadržať, čo v prípade ľudí s psychickými ochoreniami americké zákony umožňujú.

Strelcov dom prehľadala FBI. Zdroj: SITA/AP/Jae C. Hong

Po stredajšom útoku vyšetrovatelia na facebooku našli príspevok, ktorý podľa nich napísal Ian Long, uviedla televízia CNN na svojich internetových stránkach. "Dúfam, že ma ľudia nazvú bláznom... Som šialený, ale jediné, čo ľudia po takýchto strieľačkách robia, je, že hovoria o "nadejách a modlitbách"... alebo hovoria "nikdy na vás nezabudneme" a čudujú sa, prečo sa toto stále deje," uviedol Long, ktorý podľa svojich priateľov tiež často chodil do baru Borderline.

Útočník sa dostal do podniku po tom, ako pri vchode zastrelil tzv. vyhadzovača. Následne vnútri hodil dymovnicu a spustil paľbu zo svojej legálne držanej poloautomatickej ručnej zbrane. Zbraň však mala rozšírený zásobník, čo je v Kalifornii protizákonné.