Brutálna vražda Brita (†33) na Cypre: Počas jazdy po ňom začali strieľať, útek a rany do hlavy

LIVERPOOL - Gary Christodoulou z anglického Liverpoolu bol zabitý vo štvrtok večer, keď šoféroval z cyperskej Larnaky do Ayia Napa. Jeho telo našli so strelnými ranami na hlave a hrudi v akáciovom háji 150 metrov od priekopy, kde bol objavený jeho strieborný mercedes. Podľa novín Liverpool Echo pracoval na ostrove ako promotér. Jeho rodina sa domnieva, že si ho vrah s niekým pomýlil.

Sestra Sofia uviedla, že Gary bol ťažko pracujúci muž, ktorý mal päťročného syna Lucasa. "Bol to gentleman so zlatým srdcom, neexistoval žiadny dôvod, aby ho zastrelili. Musela to byť mylná identifikácia, čo zanechalo jeho rodinu a priateľov so zlomeným srdcom," myslí si Sofia.

Políciu na Cypre upozornil okoloidúci na auto, ktoré zbadal mimo cesty medzi mestami Ayia Napa a Rizoelia s bežiacim motorom. Svetlá malo stále zapnuté a na sedadle spolujazdca sa našla guľka. Podľa tamojších médií však na mieste nebolo ani stopy po vodičovi.

Zdroj: JustGiving

Garyho rodina povedala, že sa mu podarilo z vozidla utiecť predtým, než ho zabili. Vrah mal strieľať cez okno auta, no nepodarilo sa mu svoju obeť zasiahnuť. Gary sa pokúsil dostať na druhú stranu cesty, kde dostal jeden zásah do hrude a dva do hlavy. Telo sa našlo vo štvrtok o 23.50, menej než dve hodiny potom, čo bolo nahlásené opustené auto.

Promotér pracoval na Cypre počas sezón od roku 2010, tentokrát sa zdržiaval na ostrove od februára. Jeho rodina sa teraz zúfalo snaží získať financie na prepravu pozostatkov do vlasti. Garyho sestra na internete preto vypísala zbierku.