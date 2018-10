Saudská Arábia VARUJE: Ak uvalíte sankcie, odpovieme ešte tvrdšími krokmi

Nálady vo svete sa voči Saudskej Arábii výrazne zhoršili po zmiznutí Chášukdžího, amerického rezidenta, ktorý písal pre denník The Washington Post. Novinár známy svojou kritikou saudskoarabskej vlády zmizol po tom, ako 2. októbra vošiel v Istanbule do budovy saudskoarabského konzulátu. Turecká vláda je presvedčená, že bol na pôde konzulátu zavraždený. Saudská Arábia to však odmieta.

Americký prezident Donald Trump už prisľúbil "tvrdý trest" pre Rijád, ak sa ukáže, že za zmiznutím Chášukdžího je saudskoarabská vláda. Zároveň ale dodal, že predaj zbraní pre Saudskú Arábiu by sa zrušiť nemal, pretože Washington "by si tým sám uškodil". Výzvy na sankcie voči Rijádu z viacerých strán sa už odrazili na vývoji saudskoarabského akciového trhu. Jeho hodnota len v nedeľu klesla o 33 miliárd USD (28,51 miliardy eur).

Ako však uviedla saudskoarabská tlačová agentúra SPA, ktorá sa odvolala na jeden z vládnych zdrojov, Rijád hrozby zahraničia rázne odmieta. V prípade, že k nejakému kroku voči Saudskej Arábii dôjde, "tá je pripravená odpovedať ešte tvrdšie". Zároveň upozorňuje, že "hospodárstvo Saudskej Arábie má významnú úlohu v globálnej ekonomike".

Džamál Chášukdží Zdroj: SITA/AP Photo/Hasan Jamali, File

Krátko po správe SPA predstaviteľ televízneho kanálu Al-Arabíja kontrolovaného Saudskou Arábiou varoval, že zavedenie sankcií voči najväčšiemu vývozcovi ropy na svete by pre globálnu ekonomiku mohlo znamenať katastrofu. Vývoz ropy zo Saudskej Arábie by totiž neskôr nemusel dosahovať úroveň, ku ktorej sa Rijád zaviazal a ceny ropy by mohli ísť prudko hore.

Mocnosti žiadajú vyšetrenie zmiznutia novinára Chášukdžího

Francúzsko, Nemecko a Británia požadujú dôveryhodné vyšetrenie zmiznutia saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího a poskytnutie úplnej odpovede zo strany Saudskej Arábie, informovala v nedeľu tlačová agentúra AP. Chášukdží žil v USA a patril ku kritikom saudskoarabskej vlády. Zmizol takmer pred dvoma týždňami, keď vošiel do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule. Turecké úrady sa obávajú, že bol zabitý a rozštvrtený. Saudská Arábia obvinenia odmieta, neponúkla však dôkazy o tom, že by novinár konzulát opustil.

Francúzsky, nemecký a britský minister zahraničných vecí sa v spoločnom stanovisku v nedeľu vyjadrili, že ochrana slobody prejavu a zabezpečenie ochrany novinárov patria medzi hlavné priority. K prípadu pristupujú s maximálnou vážnosťou a žiadajú dôveryhodné vyšetrenie s cieľom zistiť pravdu a v prípade potreby identifikovať tých, ktorí nesú zodpovednosť za Chášukdžího zmiznutie. "Podporujeme turecko-saudskoarabskú spoluprácu v tomto smere a očakávame, že saudskoarabská vláda poskytne úplne a detailné vysvetlenie," vyjadrili sa ministri.