Novomanželia sa vrátili z medových týždňov a pri pohľade na dom takmer odpadli: To, čo má byť?!

LONDÝN - Jenny (25) a Jonathan (24) Mingerovci z anglického mesta Stoke sa rozhodli po svadbe stráviť medové týždne v Mexiku. V exotickom raji si užili dva týždne voľna, no po návrate ich čakalo veľké prekvapenie. Stačilo, aby sa pozreli na ich dom, ktorý vyzeral ako veľká ružová torta. Podobne dopadlo aj auto stojace na príjazdovej ceste. Ženíchovi priatelia si totiž zo zaľúbencov trochu vystrelili.

Farmár Jonathan používa ružovú pásku na balenie sena, aby tým podporil povedomie o dôležitosti prevencie pred rakovinou prsníka.

"Boli sme šokovaní, bolo to veľké prekvapenie. Vôbec sme to nečakali. Presťahovali sme sa sem len pred troma mesiacmi. Pomyslela som si: "Oh, môj bože! Na zabalenie si nemohli vybrať lepšiu farbu," povedela pre Stoke Sentinel Jenny.

O nezvyčajnú "pozornosť" sa postarali Jonathanoví šéfovia James a Dawn Oultonovci a kamaráti Andrew Ripley a Dan Sale, ktorí pracovali cez noc, aby sa uistili, že žart bude do raňajšieho návratu dvojice pripravený.

"Bol som trochu prekvapený, ale aj ma to trochu rozosmialo. Dnes ráno sme sa vrátili okolo 8.00 a trvalo mi asi polhodinu, kým som to dal nožom dole. Najskôr som musel použiť kľúče od auta, aby som prerezal pásku okolo predných dverí," spomína Jonathan, ktorý teraz premýšľa, ako by sa svojim kamarátom "pomstil".