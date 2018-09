Tragédia po naháňačke dvoch žiakov: Kamaráta (†13) stál kúsok syra pod tričkom život

Karanbir Cheema (†13) trpel silnou alergiu na všetky mliečne výrobky, vajcia a orechy. Ako napísal britský portál telegraph.co.uk, incidentu predchádzala naháňačka dvoch chlapcov. Keď spolužiak Karanbira dostihol, za tričko mu strčil kus syra. Chlapec trpel aj na astmu a atopický ekzém. Po incidente upadol do anafylaktického šoku.

Boy, 13, with #dairyallergy died after schoolmate threw cheese down his T-shirt, inquest hears' #KaranbirCheema #bullying | via @telegraph https://t.co/ljLth3Olfq