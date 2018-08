Nebezpečné výlety do prírody? Na Slovensku aj v Česku sa množia prípady uhryznutia hadom

PRAHA/BRATISLAVA - Pri výletoch do prírody nehrozí turistom iba riziko úrazu, ale v poslednom čase sa vyskytlo nielen u nás, ale aj v Česku viacero prípadov uhryznutí vretenicou. Lekári nemocnice v Krnove na Bruntálsku už tento rok ošetrovali tri deti. Nedávno tam museli na niekoľko dní hospitalizovať dvanásťročného chlapca, ktorého had uhryzol počas dovolenky v Malej Morávke. V sobotu zase leteckí záchranári ratovali Čecha (29) v Malej Fatre.

Leteckí záchranári zo Žiliny leteli v sobotu dopoludnia do Malej Fatry na pomoc 29-ročnému českému turistovi, ktorého medzi Malým a Veľkým Rozsutcom pohrýzla vretenica. Muž bol opuchnutý a pociťoval výraznú nevoľnosť. V máji sme vás informovali o premnožených vreteniciach v Poprade, kedy had uhryzol dieťa priamo v areáli materskej škôlky. V apríli zase leteckí záchranári zo Žiliny ratovali 23-ročného muža, ktorého uhryzla vretenica do ruky pri Chate pod Chlebom v Malej Fatre.

S nepríjemnými následkami uhryznutia vretenicou majú svoje skúsenosti aj českí lekári, ktorí apelujú na rodičov, aby uhryznutie hadom nepodceňovali a vždy bezodkladne zamierili s dieťaťom do nemocnice. Nemôžu totiž odhadnúť reakciu detského organizmu na hadí jed, ani dobu nástupu možnej reakcie. Povedal to hovorca nemocnice v Krnove Jiří Krušina.

Podľa neho chlapec uhryznutý vretenicou sa zdržiaval s rodičmi na dovolenke v horách. Spolu s bratrancom našiel hada a išli na to upozorniť rodičov a príbuzných. "Tí chlapcom neverili. Jeden z dospelých dokonca popchol chlapca k tomu, aby ju chytil, kedy sa údajne spoliehal na prípadnú plachosť zvieraťa. Chlapec sa vretenicu snažil zdvihnúť na konáriku. Keď sa mu to nedarilo, chcel ju chytiť rukou. V tej chvíli ho pohrýzla do prsta," uviedla primárka detského oddelenia nemocnice Marie Žaloudíková. S opuchnutou rukou a podliatinami musel byť chlapec niekoľko dní hospitalizovaný v nemocnici.

Prvýkrát had na Bruntálsku zaútočil už v apríli, kedy uštipol jedenásťročné dievča z Janova, ktoré si najprv myslelo, že sa v záhrade popálilo o žihľavu. "Jej mamička, ktorá je zdravotná sestra, si miesto prezrela a uvidela podozrivé stopy po uhryznutí. Dievčinu alergičku dopravila do nemocnice, kde sme ju hospitalizovali," uviedla Žaloudíková. Dievčina sa v nemocnici liečila bez väčších komplikácií. Horší priebeh ale malo uhryznutie zmijou u štvorročného dievčaťa, ktoré had pohrýzol v máji na predzáhradke domu v Hornom Benešove.

"Došlo k rýchlemu rozvoju opuchu a krvných podliatin. Dievča sme prijali na JIS detského oddelenia. Vzhľadom na zhoršovanie jej stavu, kedy opuch a podliatiny postupovali až do oblasti podbruška, sme sa rozhodli dievčinu letecky preložiť do Fakultnej nemocnice v Olomouci. Tam boli pripravení v prípade zhoršenia stavu malej pacientke aplikovať antisérum. Našťastie k tomu nedošlo a dievčatko bolo na doliečenie privezené späť k nám," doplnila Žaloudíková. Podobný počet uhryznutých pacientov lekári na Bruntálsku zaznamenali aj vlani.

Lekári odporúčajú, aby ľudia po uštipnutí hlavne zachovali pokoj. Pred nevyhnutným transportom do zdravotníckeho zariadenia je vhodné postihnutého uložiť do tieňa a podávať mu studené tekutiny. Poranenú končatinu je dobré znehybniť, dať do zvýšenej polohy a chladiť. Rozhodne sa jed nevysáva a končatina nezaškrcuje či miesto uštipnutia nerozrezáva. Smrteľné účinky jedu vretenice obyčajnej sú zriedkavé. Najnebezpečnejšie sú pre malé deti zhruba do troch rokov. Komplikácie ale môžu vzniknúť aj u pacientov, u ktorých sa vytvorí opuch v oblasti krku, hlavy, dýchacích ciest alebo prípadne u alergikov so závažnými reakciami na jed iných zvierat, u ktorých sa môže rýchlo rozvinúť anafylaktický šok s veľkým poklesom krvného tlaku a kolapsom krvného obehu a dýchania.