Žene (21) prišlo ráno zle, utekala na záchod: Zatlačila, pozrela pod seba a takmer omdlela

STOKE ON TRENT - Dvojnásobný šťastný koniec mala ranná nevoľnosť mladej Angličanky. Napriek tomu, že už má dve deti, vôbec nevedela o tom, že je opäť tehotná. Nezistil to ani lekár, ktorého kvôli pribúdajúcim kilogramom niekoľkokrát navštívila.

Dvadsaťjedenročná Beth Bamfordová pociťovala v jedno februárové ráno nevoľnosť, a tak sa nenápadne vytratila zo spálne, kde pokojne spal jej priateľ Andy Morris. Zišla dolu po schodoch, naliala si pohár vody, ale urýchlene sa musela presunúť na toaletu. "Bolo to neuveriteľné. Zrazu som cítila, že rodím do záchodu. Takmer som omdlela, keď som uvidela malú Willow," spomína. V šoku zavolala záchranárov a vysvetlila im, čo sa stalo. Tí jej prikázali, aby vytlačila von placentu. Lenže keď žena zatlačila, vyšlo z nej ďalšie bábätko. Keďže sa narodilo nožičkami vpred, spočiatku nedýchalo. Ale záchranári prišli včas, druhé dievčatko oživili a začalo dýchať.

Po príchode záchranky sa konečne zobudil aj Andy. Keď sa dozvedel, čo sa stalo, bolo to pre neho ako studená sprcha. Prvé z dvoch zdravých dvojčiat vážilo 2,55 kg ,druhé 2,3 kg. Lekári predpokladajú, že sa narodili v 37. týždni.

Zdroj: Facebook/Beth Bamford

Beth o svojom tehotenstve vôbec nevedela. "Chodila som k lekárovi a sťažovala sa na to, že veľmi priberám. Neposlal ma na žiadne vyšetrenie. Už predtým som bola dvakrát tehotná, ale toto tehotenstvo bolo iné," tvrdí. Podľa vlastných slov mala pravidelnú menštruáciu, tak jej ani len nenapadlo, že by znova mohla byť v očakávaní. Šokovaný Morris si spočiatku myslel, že priateľka chcela pred ním tehotenstvo utajiť a veľmi neveril tomu, že o ničom nevedela. "Teším sa z mojich štyroch detičiek, hoci je to zaberačka," dodala mladá mnohonásobná matka.