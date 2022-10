SaS-kári navrhujú, aby partneri rovnakého pohlavia mali nárok na bezpodielové vlastníctvo či na ošetrovné

Slovensko je jednou zo šiestich krajín Európskej únie, ktoré nemajú nijakým spôsobom upravené vzťahy ľudí rovnakého pohlavia. Zmeniť by to mala novela Občianskeho zákonníka, ktorú pripravila SaS a parlament by mal o nej rokovať na októbrovej schôdzi. Ich cieľom je potvrdiť vzťah dvoch fyzických osôb bez ohľadu na pohlavie vo vzťahu k štátu a k tretím osobám.