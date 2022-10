SaS ukázala, že spolu so Smerom a ĽSNS vie obštruovať parlament, myslí si Šipoš

SaS podmienila podporu zvýšenia rozpočtu doplnením špecifikácie spôsobu využitia týchto peňazí na riešenie dôsledkov energetickej krízy priamo do zákona a kým podmienka nebola splnená, blokovala rokovanie NR SR. "SaS sa snaží ukázať, že sú pre nás potrební a musíme sa k nim chodiť doprosovať," tvrdí Šipoš. "Spojili sa so Smerom, Hlasom, ĽSNS a Republikou a ukázali nám, že vedia obštruovať parlament. Ich argument, že dávame nejaké bianko šeky, neobstojí. My sme jasne hovorili, že to pôjde na pomoc v energetickej kríze," reaguje Šipoš.

Požiadavka SaS sa podľa neho dala splniť aj bez obštrukcie parlamentu, napríklad pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní. "Oni sa rozhodli, že im to nestačí a chcú to mať v zákone. My s tým žiaden problém nemáme, my tie peniaze nerozkradneme ani si ich nerozdáme medzi sebou," zdôraznil predseda poslaneckého klubu OĽANO. Dodal, že vyjednávacie možnosti jeho hnutia pri hľadaní podpory v parlamente sú obmedzené, keďže časť poslaneckého klubu má výhrady k spolupráci s niektorými nezaradenými poslancami.

Výsledky rokovaní o podpore SaS sú podľa Šipoša rôzne

"Ako OĽANO rokujeme prioritne s poslancami SaS a s nezaradenými, ktorí odišli z nášho klubu," konštatoval Šipoš. "Sme rodina má oveľa lepšie vyjednávacie schopnosti, oni nemajú problém sa rozprávať s akýmkoľvek poslancom," priznal. Výsledky rokovaní o podpore SaS v parlamente sú podľa neho rôzne. "Ideme od zákona k zákonu a od schôdze k schôdzi. Niekedy sa s nimi vieme dohodnúť, inokedy nie," konštatoval Šipoš.

V prípade zákona o štátnom rozpočte na budúci rok sa Šipoš spolieha na zodpovednosť poslancov, keďže súčasťou rozpočtu budú aj zvyšovania platov vo viacerých sektoroch či pomoc v energetickej kríze. "Opozícia politikárči a snaží sa zákon roka 'zarezať', Robert Fico to povedal úplne otvorene. Snažia sa zarezať túto vládu a za každú cenu sa vrátiť k moci," tvrdí Šipoš. "Ale nezarežú nás. Zarežú ľudí, ktorí to najviac potrebujú," upozorňuje na riziká neschválenia rozpočtu. OĽANO je však podľa neho pripravené aj na možnosť, že rozpočet neprejde a do nového roka vstúpime v rozpočtovom provizóriu.