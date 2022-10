Naď ani Remišová nesúhlasia, aby Sme rodina podporilo Tarabovu novelu Ústavy SR

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) ani vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) by nepovažovali za správne, ak by Sme rodina podporilo návrh nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Tomáša Tarabu na zmenu Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu.