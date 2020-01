Pellegrini: Ak by už bol šéf úradu na ochranu whistleblowerov, boli by sme ďalej

BRATISLAVA – Nezvolenie predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v Národnej rade SR neznamená dramatický problém, spomaľuje však snahy v boji proti prenasledovaniu zamestnancov, ktorí poukážu na nekalú činnosť v organizácii, v ktorej pracujú. Pred stredajším rokovaním vlády to v súvislosti s neuskutočnením schvaľovania predsedu úradu v parlamente povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Poukázal na to, že do vzniku a personálneho obsadenia nového úradu má oblasť ochrany „whistleblowerov“ v agende Inšpektorát práce. "Nový úrad sme kreovali preto, aby sme Inšpektorát práce odbremenili, no kým nevznikne úrad, táto agenda je pokrytá,“ povedal Pellegrini.

"Nič dramatické sa nedeje, na druhej strane je pravda, že sme to mohli mať za sebou a spolu s úradom pokračovať v boji proti prenasledovaniu tých, ktorí nahlasujú nekalú činnosť,“ uviedol premiér v súvislosti s tým, že poslanci NR SR v utorok neschválili program schôdze, v ktorom malo prísť aj k voľbe šéfa úradu na ochranu oznamovateľov. Premiér pripomenul, že sa neuskutočnili ani iné hlasovania o personálnych nomináciách.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v utorok odobril dvojicu kandidátov na funkciu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Parlament mal vyberať z dvoch kandidátov - Zuzany Dlugošovej a Martina Rajňáka. Voľba šéfa úradu bola naplánovaná v utorňajšom programe schôdze, neuskutočnila sa však.

Nový úrad má chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť. Jeho zriadenie priniesol zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý vstúpil do platnosti 1. marca 2019. Inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.