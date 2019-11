OĽaNO vyzýva ministra dopravy, aby pripravil nový tender na výber mýta po roku 2022

BRATISLAVA - Opozičné hnutie OĽaNO vyzýva ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), aby začal pripravovať transparentné výberové konanie na nového prevádzkovateľa elektronického výberu mýta po roku 2022. Zámerom štátu by pritom malo byť, aby sa výnosy z mýtneho systému vrátili do výstavby cestnej infraštruktúry. Hnutie tak reagovalo na výsledky kontroly fungovania výberu mýta, ktoré zverejnil v piatok Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ).

"Štát sa má už teraz zaoberať tým, aby nevýhodnú zmluvu buď vypovedal, a ak sa to nebude dať, aby aspoň pripravoval novú súťaž tak, aby sme našli oveľa výhodnejšieho, lacnejšieho a transparentnejšieho dodávateľa ako firmu, ktorá je teraz," povedal v piatok na brífingu poslanec Národnej rady SR a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz. Do súťaže sa podľa neho, samozrejme, môže zapojiť aj terajší prevádzkovateľ mýtneho systému (spoločnosť SkyToll), no takáto súťaž sa zatiaľ nepripravuje. Marosz to považuje aj za zlyhanie ministra dopravy.

"Namiesto toho si firma SkyToll mädlí ruky, že aj naďalej budú rôzne dodatky a cez ne budú prúdiť ďalšie milióny eur na predĺženie tejto nevýhodnej zmluvy," upozornil Marosz s tým, že v hnutí budú túto tému naďalej sledovať a analyzovať. "Takmer všetky príjmy vybraté od kamionistov, od nákladných vozidiel by sa mali vrátiť naspäť do rozvoja infraštruktúry. A sme svedkami, na základe zistenia NKÚ, že opak je pravdou a že pred našimi zrakmi sa deje neskutočne dobre premyslený biznis, kde súkromníkovi dávame do rúk milióny eur," dodal Marosz.

Zdroj: SITA

Mýtny systém je potrebné upraviť, myslí si poslanec a tieňový minister financií a hospodárstva za OĽaNO Eduard Heger. Je to podľa neho zodpovednosť ministra dopravy, aby rokoval a vyrokoval podstatne lepšiu zmluvu, ktorá bude v prospech motoristov. "Aj takýto nástroj sa dá zneužiť na to, aby to bol efektívny mlynček pre tých, ktorí ho prevádzkujú," povedal o mýtnom systéme s tým, že iné krajiny sa správajú zodpovednejšie a mýtny systém tam stojí štát podstatne menej peňazí. "Z našich diaľnic žije každý možný, len motoristi nie. Preto je tak dôležité, aby sa uplatňovala hodnota za peniaze. Nemôžeme sa ďalej prizerať tomu, ako peniaze tečú do betónu, do užívania, ale netečú do výstavby pre motoristov. Tento systém treba prestaviť," upozornil Heger.

NKÚ na základe kontroly mýtneho systému informoval, že len desať percent z elektronického výberu mýta za užívanie spoplatnených úsekov diaľnic a ciest pre vozidlá nad 3,5 tony bolo v rokoch 2014 až 2018 použitých na výstavbu nových diaľnic. Z jedného eura z výberu mýta dostávala 45 centov štátna Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) a 48 centov išlo na účet spoločnosti SkyToll, a. s., ktorá mýtny systém na Slovensku prevádzkuje od roku 2010. Sedem centov dostávajú ďalší zmluvní partneri.

Úrad upozorňuje na neefektívne a nehospodárne nastavený systém aj na vážne riziká do budúcnosti. Tie súvisia s vlastníctvom celého technického zázemia pri výbere mýta a z toho vyplývajúce obmedzené možnosti, ktoré má NDS pri rozhodovaní o prevádzkovateľovi mýta po roku 2022, kedy zmluva so SkyToll-om skončí. Systém distribúcie príjmov z mýta je podľa NKÚ neefektívny, nehospodárny a neprispieva k napĺňaniu hlavného zmyslu mýtneho systému, aby poplatky tých, ktorí využívajú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej triedy, prispievali významnou mierou k ich údržbe a výstavbe novej cestnej infraštruktúry.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zareagovalo, že aktuálne platná zmluva na prevádzku mýtneho systému bola podpísaná ešte v čase prvej vlády strany Smer (v roku 2009). "Nezmenil ju ani žiadny z nasledujúcich dvoch ministrov a aj súčasný minister ju zdedil aj s podmienkami prerozdelenia výnosov. Keďže je platná do roku 2022, nemôže ju nijako meniť," uviedol rezort dopravy. "O novom, výhodnejšom nastavení prerozdeľovania príjmov z prevádzky mýtneho systému tak bude možné rozhodnúť až po skončení aktuálne platnej zmluvy na základe novej súťaže na prevádzkovateľa, čo bude už úloha novej vlády," dodalo ministerstvo.