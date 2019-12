Najväčšou zmenou pre úrad bude podľa Mitríka diskusia o kontrolách na pôde NR SR

BRATISLAVA - Najväčšou novinkou pre Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v budúcom roku bude podľa slov predsedu Karola Mitríka predkladanie zistení pre výbory Národnej rady SR. Uviedol to dnes na tlačovom brífingu, kde pripomenul, že úradu touto zmenou pribudne značná časť práce. Na druhej strane však Mitrík víta, že sa o zisteniach jeho úradu bude diskutovať aj na parlamentnej pôde.

„Nám pribudne práca, ale o zisteniach úradu sa nebude diskutovať na výboroch v bode rôzne, ale v rámci riadneho programu. Na výbor však prídu aj predstavitelia inštitúcie. Veľa si od toho sľubujem a dúfam, že parlament bude vyhodnocovať našu kontrolnú činnosť a bude to účinný nástroj na kontrolu verejných financií,“ povedal Mitrík. Od roka 2020 teda bude NKÚ posielať do príslušného výboru parlamentu aj správy s výsledkami celoslovenských prierezových kontrolných akcií.

Príslušný výbor bude povinný správy prerokovať nielen za prítomnosti zástupcu kontrolného úradu, ktorý bude informovať o zásadných zisteniach či kľúčových odporúčaniach, ale aj za účasti ministra či vedúceho predstaviteľa štátnej či verejnej inštitúcie. Doposiaľ úrad povinne predkladal zákonodarcom výročnú správu o svojej činnosti, stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu a záverečného účtu. V roku 2020 plánuje vykonať NKÚ 32 kontrolných akcií v rôznych oblastiach štátnej správy.

NKÚ odhalil vážne nedostatky v projekte elektronických služieb katastra nehnuteľností

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) odhalil vážne nedostatky v projekte elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) v pôsobnosti Úradu geografie, kartografie a katastra SR (UGKK). Ide o projekt v hodnote vyše 33 miliónov eur na základe zmluvy o dielo z roku 2009. Ako informoval v utorok na stretnutí s médiami predseda NKÚ Karol Mitrík, vzhľadom na závažné zistenia kontroly zameranej na riadenie projektu odstúpia jej výsledky po oficiálnom ukončení akcie orgánom činným v trestnom konaní. Kontrolóri zistili v projekte viaceré porušenia finančnej disciplíny, zákona o rozpočtových pravidlách a možné porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Elektronické služby katastra nehnuteľností sú podľa NKÚ ukážkovým príkladom zlého riadenia kľúčového IT projektu. Jeden z desiatich finančne najnáročnejších IT projektov na Slovensku nie je doteraz ukončený ani dofinancovaný. Využitie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu je podľa kontrolórov nehospodárne a neefektívne. Vážne zlyhania v riadení projektu vyústili do jeho sedemročného meškania. Projekt pritom nemá náhradné riešenie na poskytovanie štátom garantovaných základných služieb obyvateľom. Kontrolóri popri viacnásobnom porušení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku preukázali, že zodpovedné národné inštitúcie poskytovali nepravdivé informácie o realizácii projektu.