Fico bráni Glváča, v opozícii sú väčší grázli: Kočnerove kauzy sú z čias Radičovej vlády, vyhlásil

Robert Fico sa na tlačovke vyjadril aj k opozičným politikom

BRATISLAVA - Predseda Smeru-SD Robert Fico by na mieste podpredsedu parlamentu Martina Glváča odišiel z funkcie hneď po tom, ako by voči sebe vyvodili zodpovednosť opoziční politici, ako Richard Sulík (SaS) či Igor Matovič (OĽaNO). Fico to povedal na utorkovej tlačovej konferencii. Vyhlásil, že najväčšie kauzy Mariana Kočnera, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, sú z čias vlády Ivety Radičovej.