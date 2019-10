Podľa Čaputovej je to legitímna úvaha, aby bol 28. október štátnym sviatkom

BRATISLAVA - Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je to legitímna úvaha, aby bol 28.október, deň vzniku Československa, štátnym sviatkom. Povedala to dnes na brífingu po slávnostnom kladení vencov pri soche Milana Rastislava Štefánika v hlavnom meste.

Zdôraznila, že bez vzniku Československa nemuselo samostatné Slovensku nikdy vzniknúť. Ocenila tiež, že bolo pokrokovým demokratickým štátom, kde mali ženy volebné právo. „Je to vhodné úvahy a je to legitímna úvaha. Bez tohoto dátumu by sme zrejme dnes netvorili ani samostatný štátny útvar, takže je to jeden z najvýznamnejších dní, ktorý si treba pamätať a pripomínať možno aj týmto spôsobom,” povedala prezidentka na margo otázky, či by 28. október nemal byť štátnym sviatkom.

Vpredu Zuzana Čaputová a Radek Vondráček Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ako dodala, v histórii je to unikát, že dva blízke národy sa rozhodli vytvoriť celok, ktorý mal byť pilierom budúcej Európy. „Je nepochybné, že vďaka tomu sa zvýšila životná úroveň a sociálno-ekonomická situácia," povedala Čaputová. Zdôraznila pritom, že už v tej dobe bolo Československo pokrokovým štátom, kde mali ženy volebné právo. Podľa nej je stále vo vrcholovej politike málo žien a dúfa, že aj jej zvolenie bude ženy motivovať, aby sa viac zapájali do verejného diania.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Prezidentka sa vyjadrila aj k aktuálnej situácii v justícii. „Posledné dianie vnímam pozitívne. Jednak kroky, ktoré znamenali disciplinárne návrhy, ktoré umožnili prerušenie výkonu funkcie sudcu, ale zároveň vnímam veľmi pozitívne aj hlasy zvnútra justície aj od sudcov, aj od prokurátorov. Ozývajú su sudcovia menších okresných súdov, sudcovia najvyššieho súdu, zasadá komisia súdnej rady, ozýva sa rada prokurátorov a etická komisia prokuratúry a to je presne súčasť ozdravného procesu, ktorý, verím, bude dokonaný,” povedala. Podpredsedu NR SR Martina Glváča (Smer-SD) na odchod z funkcie priamo prezidentka nevyzvala. Podľa vlastných slov očakáva, že on sám zaujme k tejto veci postoj.