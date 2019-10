Poslancov čaká predĺženie moratória na prieskumy i zmeny v cestnej premávke

Poslanci Smeru-SD Marián Kéry a Martin Nemky novelou navrhujú, aby kandidátna listina aj hlasovací lístok v údaji o zamestnaní kandidáta nemuseli obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky. Okrem pozmeňujúceho návrhu na predĺženie moratória by sa mali zákonodarcovia vyjadriť aj k návrhu na jeho skrátenie. Ten predložili nezaradení poslanci Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor. Zákaz zverejňovania prieskumov chcú skrátiť na 48 hodín pred dňom konania volieb a počas neho. Argumentujú tým, že zákaz mimo tejto lehoty je porušením práv občanov na informácie.

Plénum čaká v pondelok o 11.00 h hlasovanie o viacerých prerokovaných bodoch programu. Poslanci by sa mali definitívne vyjadriť napríklad k novele zákona o cestnej premávke. Tá predpokladá sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom a zdvojnásobenie pokuty v tejto oblasti. Poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd) predložila k novele pozmeňujúci návrh na zavedenie diaľničnej známky na 365 dní. Vodičom, ktorí sa rozhodnú uhradiť známku napríklad uprostred roka, chce takto poskytnúť rovnako dlhú možnosť využívať diaľnice na Slovensku.

Rozhodnúť by mali aj o navrhovaných zmenách

Rozhodnúť by mali aj o navrhovaných zmenách v podmienkach na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu. Navrhuje ich poslanec koaličnej SNS Peter Pamula v novele zákona o podpore cestovného ruchu. Poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok by malo byť prijatím tejto úpravy ministerstvo dopravy a výstavby. Návrh tiež vymedzuje formy tejto pomoci.

Plénum by malo tiež rozhodnúť, či do druhého čítania posunie reformu nemocníc, zahrnutú v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pacientom má priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby. Jej zmyslom je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti. Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá, ktoré to majú zabezpečiť.