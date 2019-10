Pellegrini pod paľbou veľvyslancov: Pýtali sa ho na predĺženie moratória na volebné prieskumy

„Dnes som mal pracovné raňajky s veľvyslancami Európskej únie a pýtali sa na to, že to vlastne je. Odpoviem vám tak, ako som odpovedal pánom veľvyslancom. Ja sa budem vždy tešiť, keď Slovensko bude patriť k top krajinám, ale určite v iných oblastiach, akou je táto,“ povedal Pellegrini novinárom pri príchode do centrály strany Smer-SD, ktorá sa má zaoberať ďalším pôsobením podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD). Ten údajne intenzívne komunikoval s Marianom K., ktorý dnes čelí obžalobe z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

Vládna koalícia, najmä strany Smer-SD a Slovenská národná strana (SNS), si za schválenie novely predlžujúcej moratórium vyslúžili ostrú kritiku opozície aj koaličnej strany Most-Híd. Slovensko sa totiž novelou a posunom moratória zaradí medzi najprísnejšie krajiny na svete.

Národná rada SR v pondelok 28. októbra odobrila predĺženie zákazu publikovania prieskumov verejnej mienky pred voľbami zo 14 na 50 dní. Novelu zákona musí ešte odobriť prezidentka Zuzana Čaputová. Pokiaľ ju nepodpíše, budú o nej rokovať poslanci v parlamente opäť. Na jej prípadné opakované schválenie však bude potrebná kvalifikovaná väčšina poslaneckých hlasov, teda minimálne 76.