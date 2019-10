Stopka pre Jankovskú: Na kandidátke Smeru nebude, povedal Raši

SOBRANCE - Monika Jankovská nebude v nadchádzajúcich parlamentných voľbách na kandidačnej listine Smeru. Povedal to v utorok košický krajský predseda strany Richard Raši po výjazdovom zasadnutí vlády v Sobranciach.

"Neviem, kto spomínal pani Jankovskú, lebo tvorenie kandidátky je záležitosť predsedníctva strany a určite žiadna debata, v ktorej by sa hovorilo o tom, že Monika Jankovská má byť na nejakej kandidátke, neprebehla. Myslím si, že je asi každému jasné, že pani sudkyňa Jankovská na žiadnej kandidátke nebude. Túto otázku môžete považovať za zodpovedanú, definitívne," odpovedal Raši na novinársku otázku.

Smer-SD hovorí, že kandidačná listina je ešte otvorená, nie je témou týchto dní. Navrhuje ju predseda strany a následne ju predkladá predsedníctvu na schválenie. Premiér Peter Pellegrini už naznačil, že Jankovská zrejme nebude na kandidátke. Pellegrini, ktorý má byť jednotka pred druhým Robertom Ficom, nechce na listine viaceré kontroverzné mená. Do volieb sa už nechystá napríklad exminister vnútra Robert Kaliňák, ktorý to oznámil sám nedávno.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Jankovská bola ešte donedávna štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti. Z funkcie odišla po tom, ako sa objavili informácie o jej kontaktoch s Marianom K., ktorý je v súčasnosti obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, ktorej obeťou sa stala aj Martina Kušnírová. Z údajnej komunikácie medzi Marianom K. a Monikou Jankovskou vyplýva, že mali ovplyvňovať sudcov, ktorí rozhodovali v kauzách zmeniek TV Markíza, kým boli iba civilným sporom. Civilné konanie o zmenkách bolo prerušené po tom, ako boli Marian K. a Pavol R. obžalovaní z ich falšovania a marenia spravodlivosti.

Richter a Raši spochybňujú údajné spáchanie trestnej činnosti ministrov

Údajné spáchanie trestnej činnosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) odmietol. Dodal, že je pripravený spolupracovať a chce k veci vypovedať čím skôr - aj keď nevie k akej. Povedal to na margo informácií, že sprostredkovateľ vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej Zoltán A. by chcel pred vyšetrovateľom vypovedať aj o korupcii dvoch ministrov súčasnej vlády. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) tieto vyjadrenia označil za podozrivé a nedôveryhodné.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

"Každopádne si myslím, že žijeme trošku v čudnej dobe. Ak dnes zločinec z väzenia, ktorý sa podieľal na vražde dvoch mladých ľudí určuje, kto je na Slovensku dobrý a zlý, niečo je zlé a choré. To si osobne myslím, pretože je to taký človek, ktorému bolo ponúknuté, že dostane menší trest, ak použije nejaké ďalšie mená," povedal Richter po utorkovom výjazdovom rokovaní vlády v Sobranciach s tým, že je v maximálnej miere pripravený prijať zodpovednosť a komunikovať, ak bude o to požiadaný. "Je otázka, ako sa budem môcť potom ohradiť, keď sa veci vysvetlia," dodal.

Vicepremiér pripomenul, že jeho meno zatiaľ v uvedenej veci spomenuté nebolo. "Človek obvinený z organizovaného úmyselného zločinu vraždy si po 14 mesiacoch spomenul -, keď sa má jednať o výkone jeho trestu, že nejakí dvaja ministri súčasnej vlády majú byť v niečom zapletení. Je to minimálne veľmi podozrivé a veľmi nedôveryhodné," uviedol Raši.

Spravodajský portál Aktuality.sk informoval o tom, že Zoltán A. mal spomenúť mená ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD) a ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), keď navrhol, že bude vypovedať o protiprávnej činnosti dvoch členov vlády výmenou za nižší trest. Saková vo svojom stanovisku uviedla, že má svedomie čisté a nevie o žiadnej protiprávnej činnosti, ktorej sa údajne mala dopustiť.