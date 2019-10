Igor Matovič: SMK by mala byť opatrná, aby Béla Bugár nezradil jej voličov

BRATISLAVA - Dohoda SMK s Mostom-Híd o spoločnom postupe do parlamentných volieb môže byť kľúčová, SMK by však mala byť opatrná, aby predseda Mosta-Híd Béla Bugár nezradil jej voličov. Povedal to líder hnutia OĽaNO Igor Matovič na piatkovej tlačovej konferencii v reakcii na pripravovanú spoluprácu SMK s vládnym Mostom-Híd.

"Ak napokon budú mať tieto stany zastúpenie a Béla Bugár opäť zradí, tak ako za posledné roky viackrát, a zistíme že Bugár len zneužil voličov SMK, pre Slovensko to bude katastrofa," skonštatoval Matovič. Podstatné je podľa neho to, aby voliči SMK neboli podvedení. Zdôraznil, že doteraz stáli "na správnej strane". Líder OĽaNO si myslí, že SMK by sa mala Bugára rázne pýtať, či bude naďalej spolupracovať so Smerom-SD, alebo nie.

Matovič pripomenul, že vo voľbách vo februári 2020 bude podstatný každý hlas, aj preto v minulosti podľa svojich slov ponúkol spoluprácu aj zástupcom národnostných menšín na Slovensku. Ponuka podľa jeho slov naďalej platí.

Strany Most-Híd, MKDSZ-MKDA a SMK sa dohodli, že do budúcoročných parlamentných volieb pôjdu na kandidátnej listine spoločnej volebnej strany. Bude mať názov Strana regiónov Most MK a vytvorí ju MKDSZ-MKDA. Ani jeden z predsedov strán nebude na čele kandidačnej listiny. Informovali o tom v piatok. Dohodu by mali ešte schvaľovať strany na svojich predsedníctvach.