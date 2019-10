Odídenci z SaS zakladajú vlastný klub: Chcú kandidovať! O detailoch mlčia

Deviati odídenci z opozičnej strany Sloboda a Solidarita vystúpili z poslaneckého klubu SaS a zakladajú v parlamente nový poslanecký klub. Jeho predsedníčkou bude Natália Blahová. Na dnešnej tlačovej konferencii odídencov o tom informovala bývala podpredsedníčka SaS Jana Kiššová. Nový klub sa budú snažiť čo najskôr začleniť do oficiálnych štruktúr parlamentu. Názov predstavia v najbližších dňoch.

Bývalý SaS-kári zakladajú nový klub

Bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe. Kiššová a Blahová sa nevyjadrili, či pôjde o novú stranu, alebo len nový klub. Vyhýbali sa aj odpovedi, či budú na kandidátnej listine inej parlamentnej strany. Predsedníčka nového klubu zdôraznila, že o svojej ďalšej politickej budúcnosti budú informovať koncom týždňa. Nevylúčila, že by chceli kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách, no ešte stále rokujú. Podľa jej slov cítia veľkú podporu zo strany občanov. „Tento krok je zavŕšením procesu, ktorý začal Richard Sulík tým, že zvolal mimoriadny kongres. Rozštiepila sa tým nielen SaS, ale aj jej poslanecký klub,“ vyhlásila Kiššová.

„Na viac ako 90 percent sa v programových veciach zhodujeme. To, prečo dnes nestojíme bok po boku, je kritika toho, akým spôsobom uplatňoval niektoré nástroje moci v rámci strany,“ ozrejmila. Odídenci popreli, že by rokovali s SDKÚ. Galko na tlačovej konferencii priblížil, že k dnešnému dňu opustilo stranu približne 40 ľudí. „Do konca roka to má byť 50 ľudí, čo je štvrtina členskej základne SaS,“ dodal. „Takže nie sme naozaj žiadna malá skupinka,“ uviedol bývalý člen SaS. Blahová dodala, že poslanecký klub budú okrem nej a Kiššovej tvoriť Ľubomír Galko, Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda, Radoslav Pavelka, Miroslav Ivan, Renáta Kaščáková a Jakub Nedoba.

Vláda nás uvrhla do politickej stoky

Tzv. Demokratické jadro bývalej SaS situáciu komentovalo aj na sociálnej sieti. „Chceme však našich voličov ubezpečiť, že budeme v parlamente dôslednou opozíciou a zostaneme spoľahlivou proeurópskou liberálnou silou. Táto vláda uvrhla Slovensko do politickej stoky. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby občania Slovenska mohli opäť začať dúfať, že sa v tejto krajine dá žiť slušný a dôstojný život,“ uviedli na Facebooku. Zvyšné mesiace do parlamentných volieb plánujú využiť na pokračovanie v boji proti korupcii.

Matovič si nechce rozhnevať SaS

Predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič si nechce rozhnevať SaS ponukami odídencom zo strany. Pri niektorých si však myslí, že by bola škoda, keby z politiky odišli. SaS považuje naďalej za najbližšieho partnera v opozícii. „Čokoľvek, čo budeme robiť, budeme robiť tak, aby to nenarušilo naše vzťahy,“ povedal Matovič v reakciu na otázku, či bude dávať ponuky na miesta na kandidátke OĽaNO skupine tzv. Demokratického jadra SaS. Zároveň Matovič pripúšťa, že sú medzi nimi ľudia, ktorí by nemali odísť z politiky. „Určite nebudeme robiť niečo, s čím by zásadne nesúhlasila SaS,“ doplnil líder OĽaNO.

Potenciálnu dohodu medzi ním a predsedom SaS Richardom Sulíkom o tom, že odídencov nezoberie na kandidátku, poprel. V posledných dňoch odišlo zo strany SaS viac ako dvadsať členov, medzi nimi poslanci parlamentu Ľubomír Galko, Jozef Rajtár alebo Jana Kiššová. Poslankyňa a teraz už bývalá šéfka poslaneckého klubu Natália Blahová bola zo strany vylúčená na nominačnom kongrese strany. K svojej politickej budúcnosti sa zatiaľ nevyjadrovali.