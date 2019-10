Rajtár: Spory v SaS trvajú už rok, do strany prenikli ľudia z vojenského spravodajstva

BRATISLAVA – Prvé výrazné spory vo vnútri strany Sloboda a Solidarita (SaS) sa objavili už zhruba pre rokom a vyvrcholilo to na Republikovej rade, v ktorej nemal predseda SaS Richard Sulík väčšinu. Povedal to dnes už bývalý člen strany Jozef Rajtár, ktorého si kedysi Sulík predstavoval na poste ministra vnútra či ministra financií.

Rajtár je jedným z vyše dvadsiatky ľudí, ktorí po názorových rozdieloch opúšťajú SaS. Jedným z hlavných dôvodov odchodu Rajtára je podľa neho to, že sa predseda strany obklopil ľuďmi z vojenského spravodajstva, ktorí prenikli do SaS a ovplyvňujú jej chod. Koho konkrétne tým myslel, nepovedal. V SaS pôsobí Katarína Svrčeková, ktorá je bývalou príslušníčkou vojenského spravodajstva. Momentálne pracuje ako hovorkyňa Sulíka. Predseda SaS reagoval, že takéto konšpirácie považuje za nezmysel a niekoľkokrát vyzval Rajtára, aby ich prestal šíriť.

Rajtár objasnil aj svoju komunikáciu s už bývalým príslušníkom Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlom Forischom, ktorú mu Sulík v minulosti vyčítal. „Forisch mi donášal niektoré veľmi cenné informácie, ktoré pomohli v boji s mafiou, v boji s Marianom K. či Ladislavovom Bašternákom. Bolo to hlavne v rokoch 2016 a 2017. V minulom roku som s ním prerušil kontakt,“ povedal Rajtár.

To, že mu Forisch nosil informácie je podľa neho presne to, čo by ľudia z bezpečnostných zložiek mali robiť. Bývalý člen SaS zdôraznil, že SIS štandardne poskytuje informácie a okrem toho je Rajtár členom výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS. „Informácie, ktoré som od neho mal, sme spracovali a použili ich cez prokuratúru a orgány činné v trestnom konaní. Výsledok bol prospešný pre spoločnosť a bol vo verejnom záujme,“ dodal Rajtár s tým, že s Forischom nikdy neriešil vnútorné záležitosti strany.

Jozef Rajtár dnes spolu s približne 20 ľuďmi vystúpil z SaS. Demokratické jadro SaS to uviedlo na svojej facebookovej stránke. K Jane Kiššovej a Vladimírovi Slobodovi, ktorí svoj odchod oznámili v utorok, sa pridali okrem Jozefa Rajtára aj Ľubomír Galko, Miroslav Ivan, Renáta Kaščáková, Radoslav Pavelka, Pavol Kubiš a ďalší. „Strana SaS sa totiž zmenila. Stratila morálny kompas. Nedokázali sme tomu zabrániť, pretože ešte neprecitol dostatočný počet členov. Je nám to veľmi ľúto," napísali členovia názorovej platformy SaS v statuse.