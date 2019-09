Prvé slová Nicholsonovej po návrate do SaS: Prečo som späť v jame levovej!

BRATISLAVA - Lucia Ďuriš Nicholsonová sa vracia do SaS. Líder strany Richard Sulík to dnes potvrdil. Zároveň bude dvojkou na kandidátke strany, ktorú líder zostavuje. Nicholsonová sa na sociálnej sieti vyjadrila, prečo sa do strany vracia.

Prečo leziem opäť do tej jamy levovej?

Na sociálnej sieti uviedla, že je šťastná žena. „Mám tri krásne a zdravé deti, milujúceho manžela a zmysluplnú prácu. Stala som sa šéfkou významného európskeho výboru, presťahovala som rodinu do Bruselu a zvládam zosúlaďovať rodinný život s tým pracovným. Tak prečo, DO KELU, leziem opäť do SaS - do tej jamy levovej?“ napísala na Facebooku.

Nicholsonová uviedla päť dôvodov, prečo sa do strany vracia. Nemôže sa pozerať na ten nefér boj ľudí, ktorí podľa nej príliš uverili sami v seba a prahnú po moci. „Po druhé, nebyť SaS, nikdy by som nebola v politike a nemala možnosť zmysluplne pracovať na lepšom Slovensku. Po tretie, budúca demokratická vláda bude potrebovať silnú SaS,“ napísala europoslankyňa.

SaS potrebuje pomoc

„Po štvrté, SaS sa musí zmobilizovať a začať myslieť na Slovensko a nie na seba. Po piate, SaS potrebuje pomoc. Tak PRETO. Prosím, držme si palce navzajom,“ dodala na koniec. Sulík dnes potvrdil informácie o jej návrate a zároveň sčasti okomentoval budúcu kandidátku strany.„Nebudem sa vyjadrovať ku kandidátke, vyjadrím sa len k prvým dvom miestam. Na prvej pozícii budem ja, oznamujem vám to so všetkou skromnosťou. Na druhej pozícii bude Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá včera zrušila pozastavenie členstva,“ povedal po oficiálnej časti tlačovky. Na kandidátke budú aj nové tváre.

Sulík povedal, že predstaví silnú kandidátku, na ktorej okrem neho a Nicholsonovej bude aj Juraj Droba. Zopakoval, že na nej budú len ľudia, za ktorých dá ruku do ohňa a že to budú ľudia, s ktorými bude klub po voľbách stabilný. To, či sa vráti z europarlamentu, je otázne. „Záleží na tom, koľko dostane hlasov, ak viac ako v roku 2016, bude to jasný signál, že má byť v slovenskej politike,“ povedal Sulík s tým, že Nicholsonová už predtým uviedla, že do parlamentu bude kandidovať aj napriek tomu, že pôsobí v Bruseli.