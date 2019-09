Most stratil ďalšieho poslanca: Definitívny ODCHOD Cséfalvayovej, Bugár reaguje

Katarína Cséfalvayová

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Dlho sa o tom v kuloároch hovorilo, a teraz je to oficiálne tu. Poslankyňa Národnej rady SR Katarína Cséfalvayová odchádza z Mosta-Híd, opúšťa tak aj poslanecký klub. Potvrdila to Cséfalvayová. Strana aj klub podľa jej slov prestali byť platformou, v ktorej vedela plnohodnotne presadzovať hodnoty, na ktorých jej záleží. O Cséfalvayovej sa už dlhodobo hovorí v kontexte novovznikajúcej strany exministra zdravotníctva Tomáša Druckera Dobrá voľba. Poslankyňa uviedla, že sa k tejto téme vyjadrí, keď to bude aktuálne.