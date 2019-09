Kandidátka strany by nemusela obsahovať údaje o zamestnaní kandidáta

BRATISLAVA - Kandidačná listina, ako aj hlasovací lístok by v údaji o zamestnaní kandidáta nemuseli obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania návrh poslancov Mariána Kéryho a Martina Nemkyho (obaja Smer-SD). Zmeny chcú nastoliť novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva.

Predkladatelia chcú takto zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov neboli zneužívané na propagáciu občianskych združení, prípadne iných právnických osôb, "respektíve, aby tento údaj nebol používaný na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve, združeniu a podobne".

Niektorí kandidáti podľa poslancov svoju angažovanosť napríklad v občianskych združeniach propagujú aj v období, keď je už vedenie volebnej kampane zakázané. Tieto údaje sa totiž dostávajú aj na hlasovací lístok. "Zároveň tým dochádzalo k propagácii konkrétnych občianskych združení, ktoré zároveň verejne propagovali svoje sympatie k programom politických strán," vysvetľujú v dôvodovej správe.

Poslanci sa odvolávajú aj na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá podľa nich skonštatovala, že dochádza k zneužívaniu rubriky "zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidačnej listiny", na politickú reklamu. Novela zákona by tiež podľa poslancov mala pomôcť voličovi v jednoznačnom rozpoznaní nezávislého kandidáta od kandidáta na kandidačnej listine politickej strany.

Podľa navrhovanej úpravy by mohol kandidát uvádzať viac zamestnaní, ak ich vykonáva, avšak bez uvádzania názvov zamestnávateľa. V prípade porušenia zákona by komisia nemusela kandidáta zaregistrovať. Predchádzala by tomu výzva na odstránenie vlastných mien alebo ich skratiek z údaja o zamestnaní. Účinnosť novej legislatívy navrhujú poslanci Smeru-SD od 1. mája 2020, aby sa zákon mohol prvýkrát uplatniť až po voľbách do Národnej rady SR.