Škandál v projekte eKasa: Raj pre podvodníkov! Nemusíte byť ani skúsený hacker

So škandalóznym zistením prišilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Problém s rôznymi predajcami, ktorí okrádali štát na DPH, mali vyriešiť nové registračné pokladnice. Tie sú napojené na servery a automaticky registrujú každý nákup. Na prvý pohľad ide o moderné riešenie, ktoré podvodníkom skomplikuje ich plány. Všetko je však inak.

Podvody sú ľahšie

Skutočný stav je však taký, že podvodníci majú podľa ICJK oveľa ľahšiu prácu, keď si chcú nelegálne "privyrobiť". Situáciu analyzovali etickí hackeri zo spoločnosti Nethemba. „Súčasné riešenie má fatálne bezpečnostné nedostatky a pokladáme ho za menej bezpečné, ako predošlé,“ tvrdí Pavol Lupták zo spomínanej spoločnosti.

Princíp je jednoduchý. Pokladnice sú počítače napojené na tlačiareň. Nová eKasa nedisponuje fiškálnou pamäťou ako kedysi a úložisko, na ktoré sa ukladajú nákupy sa skrátene nazýva CHDÚ. V ňom sa údaje nedajú modifikovať a vymazať. Pokladnica ich automaticky odosiela finančnej správe. Problém však je, že so spomínaným úložiskom (CHDÚ) softvér nekomunikuje šifrovaným spôsobom. Pôvodne sa to tak ale malo aplikovať, no neskôr daniari z tohto nároku odstúpili.

Kde začína podvod

V súčasnosti sa podľa Luptáka dá obísť eKasa takým spôsobom, ktorý zvládne aj dieťa, ktoré vie narábať s počítačovou myšou. Tvrdí, že v princípe ani nejde o hack. „Nepotrebovali sme zasiahnuť do softvéru pokladnice ani do hardvéru chráneného úložiska.“ argumentuje Lupták. V tomto kontexte vytvorili jednoduchý emulátor, ktorý sa spojí s chráneným úložiskom. Ten následne skopíruje a ďalej sa správa ako modul CHDÚ. „Pôvodné CHDÚ môžete odpojiť a odložiť,“ hovorí Lupták.

Takýto emulátor poskytuje potenciálnym podvodníkom prakticky všetko, čo by si mohli priať. V programe sa dá pohodlne odklikať každá jedna položka a následne sa dá aj vytlačiť doklad pre zákazníka. Ten systém nikdy neodošle do finančnej správy, pretože ide len o emulátor. Ten sa postará o to, aby takéto dáta zahodil a neodoslal ich spomínanej štátnej inštitúcii. Bežný zákazník tak nemá ani najmenšiu šancu rozoznať takýto doklad od toho falošného. Pri hľadaní dokladu prídete len k hláseniu, že doklad nebol zaregistrovaný.

Aj tu si ale hackeri dokázali poradiť. V tomto prípade sa podvodníkom ponúka možnosť opakovanej tlače originálneho dokladu. Emulátor dokáže tento istý doklad vytlačiť so správnymi údajmi a v systéme finančnej správy je regulérne zaregistrovaný, a to aj niekoľkokrát. Kontrola pri takomto spôsobe nič nezistí a zhodnotí, že je v poriadku. Dvaja podnikatelia tak môžu nakúpiť ten istý tovar v tom istom čase a v tom istom obchode, no v praxi na to kontrola s takmer stopercentnou pravdepodobnosťou nepríde.

Za starých čias to bolo bezpečnejšie

Lupták tento systém hodnotí ako krok späť oproti starému systému pokladníc. „Nový systém eKasy má fatálnu chybu vo svojom dizajne a je vlastne úplne zbytočný. Staré pokladnice boli v každom ohľade lepšie zabezpečené proti zneužitiu,“ tvrdí Lupták zo spoločnosti Nethemba. Zároveň tvrdia, že použili modul CHDÚ od firmy CHDU, s.r.o., ktorý má používať asi polovica všetkých certifikovaných pokladníc. Firma s týmto názvom je na slovenskom trhu len od februára tohto roku. Nikdy predtým vraj v tejto oblasti nepodnikala.

Lupták zároveň tvrdí, že aj v prípade šifrovanej komunikácie by si podvodníci našli cestu. „Fatálna chyba v bezpečnostnom dizajne eKasy sa dá čiastočne opraviť len tak, že systém bude vynucovať šifrovanú komunikáciu medzi pokladničným softvérom a chráneným dátovým úložiskom. Aj tak by sa systém dal hacknúť, ale to by sme už museli zasiahnuť do jeho kódu, čo by sa dalo zistiť,“ tvrdí Lupták. V doterajšom prípade však žiadny zásah nie je nutný a podvod možno vykonať aj bez neho. To v praxi znamená, že aj keby vám finančná správa zhabala celé zariadenie, nenašli by v ňom žiadny dôkaz o tom, že ste spáchali podvod.

Opozícia vyzýva Pellegriniho na zodpovednosť

Problém už stihla okomentovať aj opozčná strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Eduard Heger hodnotí systém ako deravý a pripomína, že na jeho slabé stránky už v minulosti upozorňovali.

VIDEO Tlačová konferencia Eduarda Hegera a Petra Kremského:

eKasa totiž podľa Hegera funguje bez toho, aby zapisovala údaje. „Dovoľuje podvodníkom neukladať bloky v samotnej pokladni a taktiež dovoľuje neposielať bloky na finančnú správu,“ informuje Heger. Podľa neho štát priniesol riešenie, ktoré bude ďalej okrádať rozpočet a zvyšovať daňovú medzeru z výberu DPH, ktorá sa za posledné roky nezlepšila. „A dnes je tu nástroj, ktorý medzeru bude ešte viac zvyšovať. Tento systém nemal byť vôbec uvedený do života,“ skonštatoval Heger.

Situáciu na sociálnej sieti skritizoval aj šéf SaS Richard Sulík. V jeho slovách sa ocitol hlavne predseda vlády Peter Pellegrini. Práve on stál pri programe informatizačného rozvoja krajiny v minulých rokoch.