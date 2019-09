Reštaurácie majú informovať spotrebiteľov o pôvode mäsa, presadzujú koaliční poslanci

BRATISLAVA - Ľudia majú byť lepšie informovaní o pôvode mäsa, ktoré konzumujú v stravovacích zariadeniach. Presadzujú to koaliční poslanci Eva Antošová (SNS) a Peter Antal (Most-Híd), ktorí predložili v závere druhého rokovacieho dňa 49. schôdze Národnej rady (NR) SR pozmeňujúci návrh k novele zákona o potravinách.

Do novely zákona o potravinách sa má doplniť ustanovenie, ktoré po novom prikáže stravovacím a reštauračným zariadeniam uvádzať pôvod mäsa, z ktorého následne pripravili pokrm pre spotrebiteľa. Týkať sa to má aj hotových pokrmov. Reštaurácie majú o pôvode mäsa informovať v písomnej forme na dobre viditeľnom mieste. Môže to byť na jedálnom lístku, nejakom baneri, tabuli alebo inom oznámení.

"Verím, že občania tento návrh privítajú. Údaj o krajine pôvodu mäsa je zariadenie spoločného stravovania povinné získať od subjektu, od ktorého mäso kupuje, a v rovnakom rozsahu túto informáciu poskytnúť spotrebiteľovi," uviedla Antošová. Táto povinnosť sa má vzťahovať na bravčové, hovädzie mäso, ďalej mäso z oviec, kôz a hydiny. Nemá sa týkať polotovarov. Podrobnosti o označovaní hotových pokrmov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis ministerstva pôdohospodárstva.

Poslanci sú presvedčení o tom, že nová povinnosť pre stravovacie zariadenia bude predstavovať relatívne malú administratívnu a finančnú záťaž. "Vzhľadom na potravinové škandály v Európskej únii je našou povinnosťou na ne reagovať a chceme týmto problémom predchádzať," zdôvodnila pozmeňujúci návrh Antošová. Kritiku opozície, že ide o neúmerné zaťažovanie podnikateľského sektora, odmieta. "Podnikatelia, ktorí sú poctiví, problém v tomto opatrení nevidia. O veľkých administratívnych záťažiach nemôže byť ani reč," tvrdí Antošová. Dohľad nad dodržiavaním tohto opatrenia má vykonávať Úrad verejného zdravotníctva SR. "Čo sa týka pokút, treba zdôrazniť, že pokuty, ktoré rieši zákon o potravinách, sú riadne odstupňované a riešia závažnosť, opakované porušenia. Zdravie a bezpečnosť obyvateľov je na prvom mieste," myslí si Antošová.

Hlavným cieľom novely zákona je rozšírenie kompetencií orgánov úradnej kontroly potravín. "Cieľom predkladaného návrhu zákona je zosúladenie platnej právnej úpravy zákona s legislatívou EÚ v oblasti potravín," priblížila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).

Okrem toho sa odstraňujú aj niektoré z doterajších nedostatkov v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov úradnej kontroly potravín. "Tie sa týkali najmä oznamovania príchodu zásielok dovážaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov z tretích krajín, spôsobu poverovania akreditovaných úradných laboratórií na výkon analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín a vydávania úradných certifikátov orgánmi úradnej kontroly potravín prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorí potraviny vyrábajú v Slovenskej republike a ktorí umiestňujú potraviny na trh tretej krajiny," dodala Matečná.

Poslanci budú pokračovať v rokovaní vo štvrtok (12. 9.). Čaká ich niekoľko návrhov zákonov z rezortu spravodlivosti či dopravy. Popoludní bude tradičná Hodina otázok. Poslancov z radov koalície zaujíma napríklad, aké sú pre Slovensko dôležité témy, ktoré sa budú prerokovávať na stretnutí krajín V4. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by mal odpovedať aj na otázku Martina Klusa (SaS), aký má názor na vypískanie slovenskej hymny počas futbalového zápasu Slovenska s Maďarskom a či plánuje na túto situáciu nejako reagovať Úrad vlády SR.