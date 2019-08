Oslavy SNP: Veľké varovanie! Čaputovú prerušil piskot, Dankova pocta Husákovi a dva extrémy

V Slovenskom národnom povstaní išlo o všetko, čo je nám drahé a vzácne. Bez hrdinov by sme neboli tým, čím dnes sme, štátom so zakladateľskou protifašistickou a demokratickou tradíciou. Uviedla to dnes v príhovore pri príležitosti 75. výročia SNP prezidentka Zuzana Čaputová. Začiatok príhovoru prerušil piskot. S príhovorom vystúpili aj predseda parlamentu Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini.

Išlo o všetko, čo je nám drahé a vzácne

Podľa jej slov sú stále prítomné hrozby, ktoré treba riešiť. Čaputová dodala, že rozdielne názory ľudí nesmú byť prekážkou pri spolupráci. „Som veľmi poctená tým, že dnes, po sedemdesiatich piatich rokoch od vypuknutia SNP, môžem z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí pred trištvrte storočím našli v sebe toľko sily, odhodlania a odvahy, že so zbraňou v ruke bojovali za spravodlivú a posvätnú vec. V hlbokej úcte sa pred vami skláňam. Riskovali ste svoje životy v boji za zachovanie ľudskosti, za záchranu európskej civilizácie, za svoju vlasť i slobodný život jej obyvateľov. Účastníkom patrí naša vďačná spomienka a nehynúce uznanie za to, čo pre nás všetkých urobili,“ povedala prezidentka.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

„V Slovenskom národnom povstaní išlo o všetko, čo je nám drahé a vzácne. O právo na život, právo na slobodu, právo na národnú a štátnu existenciu. Tým, že sme ako národ a spoločnosť povstali, bolo naše povstalecké vojsko vyhlásené za súčasť spojeneckých armád. Toto uznanie sme si nevydobyli rečami, ale účasťou našich vojakov v armádach protihitlerovských spojencov, a predovšetkým SNP. Bez neho by sme neboli tým, čím sme – štátom so zakladateľskou protifašistickou a demokratickou tradíciou. Vďaka Povstaniu ju máme zapísanú v našom národnom i štátnom rodnom liste,“ dodala. Čaputová doplnila, že si želá, aby mali ľudia rovnakú dávku odvahy, ako účastníci SNP.

Musíme nájsť odvahu brániť demokratické hodnoty

Prezidentka poďakovala všetkým, ktorí pred trištvrte storočím našli v sebe silu, odhodlanie a odvahu bojovať za zachovanie ľudskosti, za záchranu európskej civilizácie, za svoju vlasť i slobodný život jej obyvateľov. „Veľmi si želám, aby sme aj my, tak ako oni, našli v sebe dostatok sily, odvahy i odhodlania na obranu hodnôt demokratického právneho štátu, slobody, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti. V podmienkach, v ktorých tu a teraz žijeme,“ povedala Čaputová.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

Slovensko je vďaka SNP podľa prezidentky štát so zakladateľskou protifašistickou a demokratickou tradíciou. „Vďaka Povstaniu ju máme zapísanú v našom národnom i štátnom rodnom liste,“ doplnila. Vyzdvihla, že žijeme v mieri, no napriek tomu sú tu hrozby, ktoré nemožno ignorovať. „Tak ako každá doba, aj tá dnešná, má svoje vážne hrozby. V porovnaní s povstaleckou generáciou máme to šťastie, že dnes sa nemusíme so zbraňou v ruke brániť proti nacistickej mašinérii usilujúcej o svetovládu. Ale klamali by sme samých seba, keby sme nevideli, že hrozby sú tu stále prítomné a že aj teraz, po 75 rokoch, naliehavo potrebujeme, aby pluralita nebola prekážkou spolupráce,“ poukázala prezidentka. Spolunažívanie a spolupodieľanie sa na budovaní štátu je podľa jej slov možné aj bez toho, aby sa všetci vo všetkom zhodovali.

Danko hovoril o hrozbe dvoch extrémov - fašizmu a liberalizmu

Predseda parlamentu Andrej Danko varoval v príhovore na oslavách SNP pred extrémizmom, a tiež pred klamstvami a propagandou. Na jednej strane je tu podľa neho extrémizmus fašistický, na druhej klasicky liberálny. Danko prosí ľudí, aby im nepodľahli. Vo svojom prejave tiež vyzdvihol odvahu a obetavosť tých, ktorí bojovali v SNP. Vyjadril úctu Gustávovi Husákovi. „Aj dnes stojíme na pomyselnej hranici, keď sa deformujú hodnoty ľudskosti a sme svedkami návratu k extrémistickým ideológiám. Na jednej strane je tu extrémizmus fašistický a na strane druhej klasicky liberálny,“ povedal vo svojom vystúpení Danko.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

Poukázal, že aj v súčasnosti sú tu ľudia, dokonca v politike, ktorí "prekrúcajú históriu, obliekajú si fašistické uniformy a požívajú dôveru občanov". Zdôraznil, že práve v dnešnej dobe internetu sa nesmieme nechať manipulovať klamstvami vytrhnutými z kontextu. Propaganda a manipulácia sú podľa jeho slov stále prítomné. Ľudí Danko prosí, aby nikdy nezabúdali na to, ako sa dá jednoducho v živote zísť zo správnej cesty. „Aby ste nepodľahli fašistickému, ani liberálnemu extrémizmu. Manipulujú vás a klamú len preto, aby ovládli vaše myslenie a naše milované Slovensko,“ apeloval.

Pocta Husákovi

Danko vyzdvihol odvahu a obetavosť tých, ktorí bojovali v SNP. „Mnohí vtedy riskovali a obetovali to najcennejšie - svoj život. Patrí im naša úcta, že neváhali ani sekundu bojovať za slobodu a prebudenie niektorých Slovákov,“ vyhlásil a poďakoval za hrdinstvo "našich 35 priateľských národov". Vzdal tiež úctu Gustávovi Husákovi, pripomenul jeho životný príbeh. Považuje ho za výnimočného človeka, plného odhodlania. „Na jeho životnom príbehu sa učme, pozorujme, aké vrtkavé sú medziľudské vzťahy,“ uviedol Danko. Predseda parlamentu pripomína, že svet nie je čiernobiely a že je plný kompromisov.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

Extrémisti sú sofistikovanejší

Extrémisti prejavujú čoraz väčšiu sofistikovanosť, zjemňujú rétoriku, maskujú ju do tradičných či ľudových hodnôt a pri politických ambíciách sa snažia vplývať najmä na mladých ľudí. Treba ich preto učiť tolerancii a pochopeniu, kam môže dospieť fašizmus. V príhovore na to poukázal premiér Peter Pellegrini.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

„Vysvetľujme im, že v druhej svetovej vojne bola definitívne porazená ideológia, ktorá sa snažila o ovládnutie sveta a nehanebne určovala, kto je nadčlovek a kto podradná rasa. Či to, kto nemá právo na život. V duchu tohto poučenia sa dnes musíme stavať na odpor každej ideológii, ktorej predstavitelia sa neštítia ničiť všetko, k čomu pociťujú nenávisť,“ povedal Pellegrini. Upozornil, že na sociálnych sieťach sa v súčasnosti otvorene šíria príspevky podnecujúce k násiliu, ktoré klamlivou propagandou vnášajú do spoločnosť chaos a prekrúcajú historické súvislosti.

Nie je to počítačová hra, ale skutočný zápas o život

Podľa Pellegriniho sa nemalo zabúdať, do čoho sa pustili statoční účastníci SNP. „Mnohí z nás si dnes nevedia predstaviť, že sa tvárou v tvár smrti rozhodne niekto povýšiť boj za slobodu a princípy nad svoj vlastný život,“ podotkol. Všetkým, ktorí sa do Povstania akokoľvek zapojili, patrí úcta celej spoločnosti, pripomenul premiér. „Znie to asi najmä pre mladé generácie triviálne, ale v slovenských zákopoch a lesoch sa zomieralo. Nebola to žiadna počítačová hra, ale skutočný zápas o holý život.“

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Pripomenul, že naši predkovia sa postavili na odpor aj preto, lebo vedeli, že budúcnosť v neustálom strachu a prenasledovaní sa nedá nazvať životom. „Sloboda je slovo s hlbokým obsahom. Skutočná sloboda však tkvie aj v ochote niesť zodpovednosť - zodpovednosť za budúcnosť, za iných a neznámych ľudí. Naši predkovia sa postavili na odpor aj preto, lebo vedeli, že budúcnosť v neustálom strachu a prenasledovaní sa nedá nazvať životom,“ povedal. Rovnako, že skutočná sloboda tkvie aj v ochote niesť zodpovednosť za budúcnosť, iných a neznámych ľudí. „Nech je pripomienka 75. výročia Slovenského národného povstania predovšetkým vyjadrením našej vďačnosti za obete prinesené pre naše dobro, život a slobodu,“ doplnil premiér.