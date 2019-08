Politici si pripomenuli SNP, FOTO Vallo vyvesil antifašistickú vlajku: Musíme hovoriť pravdu!

Každoročne si politici pripomínajú výročie SNP. Bratislavský primátor Matúš Vallo dokonca vyvesil na Primaciálny palác antifašistickú vlajku. Pre všetkých je to jedna z najvýznamnejších udalostí v dejinách.

Hlásime sa k odkazu SNP

Hlásime sa k odkazu SNP a antifašistickej tradícii, povedal Vallo. Antifašistickú zástavu vyvesilo mesto Bratislava z Primaciálneho paláca. Informoval o tom primátor hlavného mesta Matúš Vallo na sociálnej sieti. Urobili tak v súvislosti so 75. výročím SNP. „Hlásime sa k odkazu SNP a antifašistickej tradícii Slovenska,“ napísal Vallo na sociálnej sieti. Hovorca Bratislavy Peter Bubla doplnil, že vlajka ostane vyvesená počas štvrtka ako odkaz na SNP.

Zdroj: Facebook/Matúš Vallo

Musíme hovoriť pravdu

Podľa lídra strany Most-Híd Bélu Bugára je našou povinnosťou, aby sme si pripomínali všetky dôležité udalosti našich dejín. „Rovnako je našou povinnosťou, aby sme o historických udalostiach hovorili pravdu. Komunistický režim v prospech svojej ideológie zneužil aj SNP. Žiaľ, aj v súčasnosti sú medzi nami takí, ktorí sa snažia zneuctiť pamiatku SNP. Preto, v deň, keď si pripomíname padlých, obete vypálených dejín, nevinných ľudí, ktorí sa nenechali zastrašiť, zdôraznime aj potrebu pravdivého výkladu dejinných udalostí,“ napísal na sociálnej sieti.

Strach a smútok sa nedá popísať

Výročie si pripomenul aj člen strany Za ľudí Juraj Šeliga. „Nedá sa predstaviť s akými pocitmi mladí muži odchádzali od svojich rodín, aby sa postavili koncentrovanej nenávisti menom fašizmus a nacizmus. Rovnako sa azda nedá popísať strach a smútok ich manželiek matiek, detí a rodičov,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: facebook/juraj šeliga

SNP zneužívali komunisti na propagandu

Slovenské národné povstanie bolo roky zneužívané komunistami na svoju propagandu. „No SNP v sebe nesie hlbší a jasnejší odkaz akým je tieň červenej hviezdy. Za každým jedným vyhasnutým životom je však jedinečný ľudský príbeh. Príbeh odvahy, obeti, strachu i hrdinstva,“ napísal s tým, že príbeh lásky k svojim drahým a k svojej krajine. „Odkazom SNP je pochopenie a odvaha jednotlivca, že zlu sa nesmie ustupovať a to ani vtedy, ak je zlo súčasťou oficiálnej štátnej filozofie.“

Zdroj: facebook/juraj šeliga

Podľa Šeligu nemožno urobiť priamu paralelu medzi rokom 1944 a rokom 2019, pretože kým naši predkovia museli povstať do zbrane, my žijeme v pokoji a mieri. „No ideológia neofašizmu je však prítomná v spoločnosti stále, vkradla sa aj do parlamentu, dokonca bez hanby sa prikrívajúca rúškom kresťanstva. Svoju minulosť si musíme pripomínať a hovoriť o nej mladším, aby sa nikdy nezopakovala. Fašistickej nenávisti musíme povedať NIE aj dnes. Tak si najlepšie uctíme obetu tisícov padlých v SNP. Je úlohou nás všetkých pokračovsť vo vysťahovaní nenávisti z našej krajiny. Česť a úcta pamiatke všetkých zosnulých a padlých v SNP a počas II. svetovej vojny. Nech odpočívajú v pokoji,“ dodal.

Je dôležité, aby sme mali pravdivý pohľad

Je dôležité, aby sme na dejiny 20. storočia mali pravdivý pohľad. Povedal štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák. „Udalosti spred 75 rokov nás presviedčajú, že aj odpor vedený proti zdanlivej presile môže mať svoj význam a ovplyvniť budúcnosť. O tomto období musíme nahlas hovoriť a pravdivo o ňom informovať mladú generáciu, ktorá si dnes neuvedomuje hrozby fašizmu,“ uviedol s tým, že tieto udalosti je potrebné si pripomínať, pretože ovplyvnili vývoj v našej krajine.

Zdroj: SITA

Za stranu Most-Híd sa na oslavách SNP v Banskej Bystrici zúčastnia okrem Krajňáka aj podpredseda strany a primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal a krajský predseda v Prešovskom kraji Michal Goriščák. Informovala o tom hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Nesmieme dovoliť, aby sa chyby minulosti opakovali

Podľa slov exprezidenta Andreja Kisku je to základný odkaz SNP, ktorý je potrebné pripomínať mladým ľuďom. Vyjadril tiež ľútosť nad spochybňovaním sviatku, SNP označil za najvýznamnejšiu udalosť novodobých dejín Slovenska. „SNP je udalosťou, ktorou maličká krajina v strede Európy povstala proti obrovskej presile. Preto musíme byť nesmierne hrdí na to, čo naši predkovia, naši dedovia, pradedovia dokázali,“ zdôraznil v súvislosti so 75. výročím SNP Kiska.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

Vyjadril zármutok z toho, že sa naďalej ozývajú hlasy, ktoré partizánov označujú za banditov a o SNP hovoria ako o puči. „Ak máme úctu k veteránom, ktorí tu dnes sú, ku všetkým tým, ktorí položili svoj život, postavme sa zlu,“ dodal Kiska s tým, že je potrebné jasne stanoviť deliacu čiaru medzi dobrom a zlom.

Zdroj: Facebook.com/Zaludi

Odkaz SNP platí aj dnes

Podľa lídra koalície Progresívneho Slovenska a Spolu Michala Trubana platí odkaz SNP aj dnes. „Hrdinovia a hrdinky generácie, ktorá to vtedy dokázala, sa stali inšpiráciou pre generácie, ktoré prišli po nich. Pripomíname si ich činy, lebo je zodpovednosťou každej ďalšej generácie konať po ich vzore,“ skonštatoval Truban. Zdôraznil, že práve Povstaním sa občania "malej krajiny otvorene postavili hrozivej nacistickej vojnovej mašinérii". Poukázal na to, že ľudia vtedy vzali osud krajiny do vlastných rúk a bojovali za slobodu. „SNP je významným momentom našich slovenských dejín, na ktorý môžeme byť právom hrdí,“ doplnil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Povstať proti fašizmu bola podľa mimoparlamentného KDH povinnosť. „Ak by sme to nedokázali, museli by sme sa naveky hanbiť,“ skonštatovala strana s tým, že Povstanie malo svoj význam a určite sa za to treba našim predkom patrične poďakovať. KDH zdôraznilo potrebu pripomínať si minulosť a učiť sa z nej. „V dnešný deň myslíme aj na ľudí, ktorí sa nebáli položiť svoj život v boji proti fašizmu. Česť ich pamiatke,“ dodalo.

Fico vyslovil úctu všetkým účastníkom SNP nielen zo Slovenska

Predseda Smeru-SD Robert Fico označil Slovenské národné povstanie (SNP) za najsvetlejší moment slovenskej histórie. Vo videu na sociálnej sieti informoval, že sa na oslavách nemôže zúčastniť pre pracovné povinnosti vo Francúzsku. „Chcem vysloviť vďaku a úctu nielen všetkým účastníkom SNP zo Slovenska a z iných krajín, ale predovšetkým skupine francúzskych partizánov, ktorá pôsobila najmä v okolí Strečna. Vzdajme všetkým ľuďom, ktorí boli v SNP, úctu,“ zdôraznil Fico a zablahoželal Slovensku k štátnemu sviatku a 75. výročiu SNP.

Zdroj: Topky/Maarty

Najvýznamnejšia udalosť v histórii

Aj hnutie OĽaNO si dnes pripomenulo výročie SNP, ktoré považuje za jednu z najvýznamnejších udalostí v histórii Slovenska. „Neustále si chceme pripomínať víziu slobodného, spravodlivého a demokratického Slovenska, ktorej nositeľmi sú aj dnešní odporcovia totalít a demokrati,“ uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Eduard Heger.

„Hrdinovia Slovenského národného povstania nám zanechali silné dedičstvo, ktoré nemôže ostať nepovšimnuté, a každý z nás sa ho môže chopiť v boji pri ochrane ťažko skúšanej slobody. Toto dedičstvo chceme niesť aj my, pretože nám záleží na budúcnosti našich detí, rovnako ako záležalo hrdinom SNP. Oni nasadzovali život, mnohí z nich ho aj položili, čím zaplatili tú najvyššiu cenu. Urobme všetko pre to, aby sa história nemusela opakovať,“ dodal Heger.

Je potrebné vzdať hold hrdinom

„Dnes je treba vzdať hold hrdinom povstania a súčasne sa spojiť proti každej sile, ktorá vnáša do spoločnosti vírusy fašizmu. Fašizmu sme sa vzopreli za cenu veľkých obetí povstalcov, ktorí už v roku 1944 postavili pred slovenskú verejnosť ideál právneho štátu, budovaného na slobode a demokracii. Tento program účastníkov SNP plníme a neopúšťame,“ uviedol poslanec NR SR za hnutie OĽANO Ján Budaj. „Nezabúdame ani na to, že pod nátlakom ZSSR sme potom, po roku 1945, trpeli druhou, ešte dlhšou totalitou - komunistickou. Aj voči tej sa občianstvo Slovenska dokázalo vzoprieť.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Slávnosti SNP však podľa Budaja kalí fakt, že totality z 20. storočia majú na Slovensku dodnes pohrobkov, snažiacich sa o zneužívanie štátu, deformovanie práva alebo o obmedzenie slobody. „Žiaľ, takí politici dnes pôsobia aj priamo v NR SR. Nech je preto deň 75. výročia SNP nie iba dňom slávnostného pripomínania, ale aj dňom, v ktorom si demokraticky orientovaní občania Slovenska uvedomia, že zoči voči obetiam totalít máme povinnosť a súčasne šancu zbaviť slovenský parlament už v najbližších voľbách všetkých pokračovateľov totalít, či už fašistickej, alebo komunistickej,“ vyjadril sa Ján Budaj. OĽANO si výročie SNP pripomenie prejavmi vďaky a úcty. Pri príležitosti spomienky na slávu hrdinov SNP zástupcovia hnutia OĽANO položia veniec pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici.

SNP je tým príbehom ľudí, ktorý by sme mali zvýrazňovať

Slovenské národné povstanie bolo svedectvom hrdinstva, hrdosti a vôle Slovákov poraziť nacizmus. Oslavy 75. výročia SNP sú dôležitou udalosťou, treba si pripomínať hrdinstvo tých, ktorí pre slobodu svojej krajiny obetovali to najcennejšie. Zhodli sa na tom politické strany z vládnej koalície. Poslanec Národnej rady SR Dušan Jarjabek zdôraznil, že práve SNP je tým príbehom ľudí, ktorý by sme mali zvýrazňovať.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

„Každý rok, ktorý spravíme oslavy SNP, je dôležitejší, pretože ubúda tých, ktorí sa SNP zúčastnili. Keďže sa určite v istom okamihu stane, že z týchto ľudí nebude nikto, nebude s kým naživo porovnávať to, čo sa stalo, a už sa budeme tie veci dozvedať len sprostredkovane,“ skonštatoval Jarjabek. Dodal, že práve o to dôležitejšie je byť pri aktuálnych oslavách a pripomínať si zverstvá, ktoré sa stali.

Účastníci SNP si zaslúžia poctu a vďaku

Hovorca strany Smer Ján Mažgút doplnil, že účastníci SNP a ich odvaha si zaslúžia poctu a vďaku. „Vojaci, partizáni, ale aj civilné obyvateľstvo; tí všetci účastníci SNP odhodlaní bojovať nielen pre seba, ale najmä pre svoje deti, pre nás, si zaslúžia tichú spomienku,“ uviedol Smer-SD. Most-Híd zdôraznil potrebu pripomínať si všetky dôležité udalosti našich dejín a hovoriť o nich pravdu.

Zdroj: Topky.sk / Maarty

„Ak si udalosti prispôsobíme, fakty prekrútime a pokrivíme, ubližujeme sami sebe. Platí to aj v prípade boja s nacistami v roku 1944. Komunistický režim v prospech svojej ideológie zneužil aj SNP. Na dlhé desaťročia tým zneuctil tých, ktorí bojovali a umierali,“ skonštatovala hovorkyňa strany Klára Debnár s tým, že aj v súčasnosti sa nájdu takí, ktorí povstanie považujú za puč a partizánov za banditov.

Buďme hrdí na tých, ktorí neostali ľahostajní

„Buďme hrdí na tých, ktorí neostali ľahostajní a povstali proti nacistom, aj ich domácim lokajom,“ uzavrela. SNS v súvislosti s oslavami SNP zdôraznila, že každá rodina má svoje príbehy, skúsenosti a informácie z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré sa predávajú z generácie na generáciu. Hovorkyňa strany poukázala na to, že toto obdobie vníma aj generácia, ktorá pozná tieto fakty iba z hodín dejepisu či rozprávania pamätníkov. „Aj napriek tejto skutočnosti akoby v spoločnosti občas rezonovala určitá ľahostajnosť voči týmto faktom. Takúto fatálnu stratu historickej pamäte však nemôžeme pripustiť,“ zdôraznila riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

SNS podľa jej slov vzdáva hold aj mladým ľuďom, ktorí sa do povstania zapojili. „Sú pre nás všetkých motiváciou, že v určitom zlomovom okamihu treba konať, neváhať a pridať sa na správnu stranu,“ dodala s tým, že práve tieto momenty treba pripomínať nasledujúcim generáciám.

Povstaním sa Slováci prihlásili ku krajinám bojujúcim za slobodu

SNP považujú opozičné parlamentné strany za jednu z najvýznamnejších udalostí slovenského národa. Podľa poslanca parlamentu Martina Klusa zo strany SaS povstanie znamenalo jednoznačné prihlásenie sa k ostatným krajinám bojujúcim za oslobodenie sa spod fašisticko-nacistickej nadvlády nad Európou, ako aj solidaritu s tými, ktorí tento boj znášali už niekoľko rokov.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

„Slovenský národ dokázal, že ak je to potrebné, je pripravený aj so zbraňou v ruke bojovať za slobodu a postaviť sa voči totalite, v tomto prípade fašistickej,“ napísalo v súvislosti s oslavami 75. výročia SNP hnutie Sme rodina. SaS, Sme rodina aj OĽaNO zhodne zdôraznili dôležitosť pripomínania si udalosti povstania. „Na túto smutnú, a zároveň hrdinskú časť našich dejín nesmieme zabúdať. A obzvlášť v súčasnosti, keď sa rôzne pravicové, ale aj ľavicové extrémistické zoskupenia opäť pokúšajú presadiť so svojou ideológiou nenávisti, je SNP ideálnym priestorom, aby sme túto tému otvorili pre všetky generácie,“ uviedol pre Klus.

Extrémistické riešenia v spoločnosti nikdy nefungovali

Odkaz SNP naberá na vážnosti aj v súčasnosti. Radikálne a extrémistické riešenia v spoločnosti nikdy nefungovali. V súvislosti so 75. výročím SNP to na sociálnej sieti uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. „Udalosti späté s druhou svetovou vojnou sa neodohrali až tak dávno v minulosti, no čas plynie. Nenechajme preto rozplynúť spomienky na holokaust a odboj v Povstaní – nech sú pre nás výstrahou, že ľudská krutosť sa v nových formách môže kedykoľvek opäť objaviť,“ skonštatovala Patakyová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ombudsmanka zdôraznila, že úprimná úcta a vďaka sú to najmenej, čo môžeme vyjadriť tým, ktorí bojovali za slobodu v Povstaní. „O to viac je dôležité naše pochopenie, že radikálne a extrémistické riešenia v spoločnosti nikdy nefungovali, naopak, viedli ku katastrofe,“ dodala. Odkaz SNP naberá podľa jej slov na vážnosti aj v súčasnosti, a to v kontexte xenofóbnych či homofóbnych vyjadrení a silnejúcich nenávistných prejavov voči zraniteľným a marginalizovaným skupinám.