Bude to poriadne škaredá streda! FOTO Tieto oblasti zasiahnu búrky a vietor, potom príde ZVRAT

BRATISLAVA - Dnešok bude bohatý na búrky, vo viacerých oblastiach môže spadnúť až 40 mm zrážok. Veľmi teplé počasie by malo zavládnuť len v Košickom kraji. Na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši však nebudú dnešné maximá teploty o veľa vyššie ako nočné minimá. Vieme ale, kedy bude znova horúco.

Počas dnešného dňa bude naše územie ovplyvňovať teplotne výrazný studený front. Začal postupovať už v noci. Z výhľadu Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vyplýva, že na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši nebudú dnešné maximá teploty o veľa vyššie ako nočné minimá, v daných oblastiach by malo byť 16 až 22 stupňov.

„Naopak, v oblastiach pred frontom, teda v Košickom, Banskobystrickom kraji a na východe Nitrianskeho kraja, bude ešte aj okolo poludnia horúci tropický vzduch s teplotou aj viac ako 30 °C,“ avizoval SHMÚ s tým, že do sa večera ochladí aj tu.

Zdroj: FB/SHMÚ

Uvedené podľa ústavu v rámci nášho územia zapríčiní aj vyše 15 stupňové okamžité rozdiely v teplote vzduchu. „Front teda bude teplotné výrazný, no zrážok veľa neprinesie (môžu sa však vyskytnú aj intenzívne búrky, najmä v BB kraji a v okolí Popradu),“ dodal SHMÚ.

Pozor, platia výstrahy pred búrkami, vysokými teplotami a vetrom

Meteorologický ústav preto na dnešný deň vydal výstrahy. Varovanie 1. stupňa pred búrkami platí od 11:00 do cca 00:00 hod. Týka sa nižšie uvedených okresov, v ktorých môže spadnúť 20 až 40 mm zrážok.

Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen

Košický kraj: Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov

Prešovský kraj: Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou

Žilinský kraj: Liptovský Mikuláš

Zdroj: SHMÚ

Zároveň bola vydaná i výstraha 1. stupňa pred vysokými teplotami. Tá sa od 14:00 do 18:00 hod vzťahuje na regióny Michalovce, Sobrance, Trebišov, kde sa môže otepliť až na 33 stupňov.

Zdroj: SHMÚ

Pre viaceré okresy Košického kraja bola vydaná i výstraha 1. stupňa pred vetrom. V regiónoch Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov sa od 15:00 do cca 00:00 hod očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 až 20 m/s (65 až 70 km/h).

Zdroj: SHMÚ

Kedy sa znova oteplí?

Vo štvrtok bude do našej oblasti od severu zasahovať okraj tlakovej výše. Súčasne sa bude nad karpatskou oblasťou rozpadávať zvlnený studený front.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní na 18 až 23 stupňov. Bude oblačno až zamračené, ojedinele sa vyskytnú prehánky, dážď alebo búrky.

V piatok bude počasie u nás ovplyvňovať tlaková výš so stredom nad Poľskom a Bieloruskom.

Denné maximum by malo byť 26 až 31, na Orave a hornom Spiši okolo 24 stupňov. Meteorológovia avizujú teplo a malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a len výnimočne prehánky.

V sobotu bude do našej oblasti od severovýchodu zasahovať tlaková výš a po jej okraji k nám bude od juhu prúdiť teplý vzduch.

Bude teplo, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 26 až 32 stupňov. Oblakov by malo byť málo.

V nedeľu bude do našej oblasti od severu až severovýchodu znova zasahovať tlaková výš a po jej okraji k nám bude od juhu prúdiť veľmi teplý vzduch.

SHMÚ očakáva, že bude veľmi teplo. Cez deň by malo byť 27 až 33 stupňov. Prehánky či búrky by sa mali objaviť len ojedinele a oblačnosť by mala byť len malá, miestami zväčšená.