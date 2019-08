Posledný klinec do rakvy Trubana? VIDEO Písal, že predáva pervitín! Vraj chcel byť vtipný

Po VIDEU, na ktorom študentom hovorí o drogovej skúsenosti, musí Truban opäť čeliť novým obvineniam. Všetko spustil blog na hackerskej stránke Blackhole.sk, ktorú kedysi šéf PS zakladal a spravoval. Kameňom úrazu sú príspevky od užívateľa bhole. Z nich totiž vyplýva, že by mohlo predávať aj tvrdé drogy. Po novinárskych otázkach priznal, že pod nickom bhole vystupoval on.

Päť gramov bieleho

Truban pred rokmi vytvoril a spravoval webstránku pod názvom Blackhole.sk. Vystupoval na nej pod prezývkou "bhole", k čomu sa sám priznal. Stál teda aj za príspevkom z roku 2007, v ktorom opäť spomínal drogy. Tentokrát však išlo o predaj. „Nebudem sa dlho rozpisovať, dnes ma čaká ešte predať 5 gramov bieleho, takže rýchlo,“ napísal na úvod príspevku bhole. V článku ďalej rozoberal odborné veci.

Príspevok Trubana z 5. marca 2007 Zdroj: blackhole.sk

Z tohto príspevku nie je jasné, či ide o vtip. O tri dni neskôr sa objavil ďalší príspevok, v ktorom opäť spomína „biele“. „Biele je už rozpredané, už ma stále neotravujte, že aj vy chcete,“ dodal na záver blogu. Pridal k tomu aj veselého emotikona.

Príspevok Trubana z 8. marca 2007 Zdroj: blackhole.sk

Nikdy som drogy nepredával ani nepestoval

Trubana s týmito zisteniami konfrontovali novinári na tlačovke. „Neviem odkiaľ to máte, ja som nikdy v živote drogy nepredával ani nič takéto som nerobil. To bol možno zas nejaký vtípek v nejakom článku. Ja som písal veľmi veľa článkov, ale ani som nikdy nepestoval drogy, ani som ich nepredával,“ povedal.

Na otázku, či to vnímal ako vtip aj o tri dni v ďalšom blogu, kde uviedol, „že biele je už rozpredané, už ma stále neotravujte, že aj vy chcete“, odpovedal, že sa vyjadril vo videu. „Myslím, že aj vo videu, ktoré som spravil, som sa k tomu vyjadril, že to nie je vtipné a nebolo to ani zodpovedné sa tak o drogách rozprávať. Toto neviem odkiaľ máte, to je asi z obdobia dávno predtým. Neviem, čo to je.“

Nepamätám si, že by som to písal

Zopakoval, že drogy nikdy nepredával ani s nimi nič nerobil. „Ja som sa aj vo videu ospravedlnil, práve preto som ho nahral. Reálne som cítil, že aj moja komunikácia pred študentmi o drogách bola neprimeraná,“ uviedol a zopakoval, že to bola chyba. „Toto takisto. Ja sa tým vôbec nechválim. Spadá to asi do toho istého obdobia môjho života, kedy som to vnímal takýmto spôsobom, ale to je asi všetko.“

Blog pochádza spred dvanástich rokov (z marca 2007), teda z času, kedy vyskúšal LSD, ako uviedol vo videu. Pri ďalších otázkach opakoval, že všetko vysvetlil vo videu a vtedy mal „jednoducho taký prístup“. „Absolútne,“ reagoval Truban na otázku, či vylučuje, že predával drogy. „Keby som drogy predával, nikdy by som takéto video nenatočil.“ Že by niečo také napísal, to si Truban nepamätá. „Vôbec. Ja som napísal stovky, tisícky článkov odborných, IT. Písal som aj funny veci, poviedky. Neviem odkiaľ je to vytrhnuté.“

Trubanove priznanie

Koncom júna bolo medializované video spred šiestich rokov, na ktorom Michal Truban prednášal pred študentmi. Išlo o veľmi netradičnú formu. Motivačná prednáška na UKF v Nitre spustilo jeho prvú kauzu, tzv. „aféru s drogami“. Študentom na nej hovoril aj o svojich skúsenostiach s drogami. Lídri politických strán toto správanie odsúdili. Vo videu spomínal marihuanu a aj tzv. bad trip. Niekoľko dní na to zverejnil Truban video, na ktorom sa priznal, že v minulosti drogy skúšal.

Truban povedal, že v prvých dňoch reagoval ako politik, ktorým byť nechcel. Otvorene sa priznal k tomu, aké drogy vyskúšal. „Teraz vám poviem bez okolkov, ako to je. Marihuanu som mal viackrát, nebolo to iba raz na intráku. Zároveň som pred dvanástimi rokmi vyskúšal LSD. To je všetko.“ Aj to tvorilo súčasť jeho života, ako uviedol vo videu. Priznal, že takto o drogách hovoriť nemal.

Výmena lídra nie je po drogovej afére témou dňa

V koalícii PS/Spolu nie je otázka výmeny lídra Michala Trubana po drogovej afére témou dňa. Povedal to dnes na tlačovej besede líder strany Spolu Miroslav Beblavý. Jeho slová potvrdil aj samotný líder Progresívneho Slovenska Truban s tým, že tému si vydiskutovali interne v strane. „Aj v PS mi dôverujú po tom, že som spravil chybu,“ povedal s tým, že si uvedomuje, že bude musieť bojovať nielen o dôveru straníkov, ale predovšetkým voličov. Beblavý si je podľa svojich slov si je vedomý toho, že ich to poškodilo.

