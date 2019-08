Veľká protidrogová akcia! VIDEO Zatkli dvoch českých pilotov, kľúčová spojka balkánskeho kartelu

Balkánsky kartel zvykne kokaín pašovať po vode, preto je pašovanie prostredníctvom leteckej dopravy do vnútrozemia Európy unikátny nápad. Medzinárodná policajná akcia s názvom „Operácia Familia“ bola namierená proti balkánskym priekupníkom drog. V rámci tejto rozsiahlej akcie spolupracovali viacero policajných zložiek z viacerých krajín. Medzi zatknutými boli aj dvaja českí piloti, ktorí tvorili kľúčovú súčasť distribučnej siete. Na prípade pracovalo niekoľko mesiacov vyšetrovatelia z viacerých štátov.

Zdroj: Národní protidrogová centrála ČR

Nevyhnutná spolupráca, zadržali 16 osôb

O celej akcii informovali ešte 25. júla vyšetrovatelia českej Národnej protidrogovej centrály a Europol. Polícia zadržala vyše tonu kokaínu, ktorú Balkánsky drogový kartel pašoval súkromnými lietadlami po celom svete. „V rámci operácie Familia, koordinovanej americkou agentúrou DEA a Europolom, bolo zadržaných celkom 16 osôb - 11 v Európe a 5 v Ázii. Okrem toho sme zaistili viac ako jednu tonu kokaínu a dva milióny eur v hotovosti,“ uviedli vyšetrovatelia.

Vyšetrovanie nakoniec ukázalo, že balkánski obchodníci s kokaínom nepôsobili len v Európe a Južnej Amerike, ale aj v Ázii - najmä v Hongkongu a Macau, a to z dôvodu lahšej koordinácie obchodu s obrovským množstvom kokaínu. „Obchodníci s drogami uskutočnili v rokoch 2018 až 2019 niekoľko letov z Južnej Ameriky a Európy,“ informovala centrála.

Zdroj: Národní protidrogová centrála ČR

Kľúčová úloha dvoch českých pilotov

Trestné konanie na území Českej republiky viedla Národná protidrogová centrála. „V rámci neho bola sústavne monitorovaná činnosť dvoch českých pilotov, ktorí podľa pokynov hlavného organizátora za účelom zakrytia skutočného účelu letu zaisťovala fiktívnych pasažierov a následnej súkromným lietadlom vykonávali prepravu kokaínu z Južnej Ameriky do Európy,“ uviedli vyšetrovatelia.

Zdroj: Národní protidrogová centrála ČR

V máji tohto roka požiadala česká strana formou Európskeho vyšetrovacieho príkazu príslušné francúzske orgány o intenzívne monitorovanie podozrivých osôb. „Zaistené skutočnosti nasvedčovali tomu, že vyššie uvedeným spôsobom má byť z Uruguaja letecky pašované veľké množstvo kokaínu.“

To sa nakoniec potvrdilo. Keď podozriví českí piloti prekročili hranice z Francúzska do Švajčiarska, došlo k ich zadržaniu a zaisteniu 600 kíl 80 až 90 percentného kokaínu. „V Českej republike bol následne zadržaný druhý z pilotov, pričom v rámci domových prehliadok bolo u neho zaistených v prepočte milión eur,“ informovali vyšetrovatelia. O spoluprácu ich požiadali Chorváti.

Zdroj: Národní protidrogová centrála ČR

Celkovo bolo počas operácie Familia zadržaných 16 osôbo - 11 v Európe (Chorvástko, Česká republika, Srbsko, Švajčiarsko) a 5 v Hongkongu. Jedného z hlavných organizátorov trestnej činnosti, ktorý mal na svedomí zásielku so 600 kg kokaínu, zadržali vo Švajčiarsku práve pri jej koordinácii. Podozrivý má medzinárodné kriminálne zázemie v Európe aj mimo nej. Posledného z vysoko postavených členov organizovanej skupiny zatkli v Chorvátsku.

Vyšetrovatelia a policajti zabavili viac ako tonu kokaínu - 600 kg vo Švajčiarsku, 421 kg v Hongkongu. V Chorvátsku, Česku, Srbsku, Slovinsku a vo Švajčiarsku zadržali 2 milióny eur v hotovosti a viac ako milión eur v luxusnom tovare, ako napríklad kvalitné hodinky či vozidlá.

Keď nemáte drogy, je to ako vražda bez mŕtvoly

Kokaínovú leteckú linku Uruguaj - Švajčiarsko s medzipristátím vo Francúzsku riadila jedna z významnných buniek balkánskeho kartelu, ktorá má základňu na chorvátskom ostrove Pag. „Myslíme si neskromne, že naše zapojenie bolo kľúčové. Boli to českí piloti, o ktorých sme získali zaujímavé dôkazy, ktoré prepájajú celú skupinu. Vždy to stojí na tom, či zadržíte drogy. Keď máte drogy, môžete odvíjať celý príbeh. Keď nemáte drogy - je to ako vražda bez mŕtvoly,“ popísali pre server iROZHLAS.cz námestník centrály Tomáš Kubík.

Zdroj: Národní protidrogová centrála ČR

Nikto nič nemaskoval, bolo to v kufri

Púť uruguajského kokaínu bola skôr divoká, než sofistikovaná. Detektívi zaznamenali niekoľko letov, drogy však zadržali až pri poslednom májovom lete. „Nikto nič nemaskoval. Bolo to naozaj v kufroch. Proste to tam narvali, dali na vrch dva svete a letelo sa. Žiadne sofistikované úkryty,“ vysvetlil Kubík. Istá kamufláž tam však bola. Narkobaróni cestu vykázali ako turistickú. Samotná vlastnícka štruktúra letu bola podľa detektívov takisto zložitá.

Zdroj: Národní protidrogová centrála ČR

„Bolo to tam šesť fiktívnych pasažierov, ich jedinou úlohou volo v prípade komplikácií prikryť batožinu. Tie kufre mali tak nejak sedieť k množstvu odbavených cestujúcich. Sami mali tiež nejaké kufre, aby bolo vidieť, že s niečím odchádzajú,“ povedal detektív, ktorý sa akcie zúčastnil. Podľa Kubíka fakt, že k maskovaniu letov najímali pasažierov, svedčí o tom, že skupina bola pomerne silná.

Zdroj: Národní protidrogová centrála ČR ​

Rozsiahla sieť kontaktov a väzieb

Balíčky s kokaínom boli v 21 kufroch. Drogy boli s unikátnou značkou kartelu, ktorá mala vypovedať o čistote látky. Podľa detektíva v utajení bolo postavenie pilotov v skupine významné. „Určite nešlo o pešiakov ani biele kone. Boli v kontakte s hlavnými Balkáncami. Závisela na nich preprava, čo je najdôležtejší článok obchodu s kokaínom,“ priblížil detektív.

Orgány činné v trestnom konaní založili pracovné skupiny, aby odhalili a identifikovali jednotlivé články tohto obchodu v Európe, Ázii a Južnej Amerike. Paralelné preverovania v rámci operácie Familia ukázali, že organizovaná zločinecká sieť má úzke väzby s mnohými zločineckýim partnermi a kontaktmi pôsobiacimi v rôznych krajinách EÚ aj mimo nej. Ide predovšetkým o Austráliu, Belgicko, Kostariku, Chorvátsko, Česko, Francúzsko, Hongkong, Taliansko, Macao, Malajziu, Praguaj, Srbsko, Slovinsko a Uruguaj.

Vyšetrovanie zahájila chorvátska polícia

Spolupráca v reálnom čase viedla k identifikácii trestnej činnosti v Európe, kde orgány z Chorvátska, Česka a Srbska podnikli prvé kroky k rozkrytiu tejto siete a zdrojov v Južnej Amerike. „Spolupráca všetkých zložiek mala za následok zabavenie kokaínu v máji 2019 vo Švajčiarsku. Súbežne s aktivitami v Európe a Južnej Amerike a vďaka vyšetrovaniu srbských orgánov, bola v Ázii identifikovaná ďalšia línia trestnej činnosti tejto balkánskej zločineckej organizovanej skupiny,“ uviedli vyšetrovatelia v oficiálnej správe.

Zdroj: Policie ČR

Koordinácia niekoľkých pobočiek DEA v Ázii a Európe viedla detektívov k identifikácii balkánskej kriminálnej bunky, ktorá operovala mimo Áziu. Bunka získavala zásielky kokaínu pašovaného po mori. Vyšetrovanie viedlo k zadržaniu niekoľkých kilogramov kokaínu hongkongskými colnými orgánmi a macajskou súdnou políciou. Okrem toho orgány činné v trestnom konaní z celého sveta sa spojili proti balkánskej organizovanej zločineckej skupiny, ktorá pašovala kokaín súkromnými lietadlami.

„Vyšetrovanie zahájila a viedla chorvátska polícia (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala) a Úrad zvláštnych žalobcov pre odstraňovanie korupcie a organizovaného zločinu začiatkom roku 2018. Počas operácie boli súčasne realizované úkony trestného konania represívnych a justičných orgánov z troch rôznych kontinentov - Ázie, Európy a Južnej Ameriky,“ informovali českí vyšetrovatelia. Neskôr medzinárodná akcia prešla do rúk Europolu, ktorý akciu viedol.

Akcia koordinovaná protidrogovou jednotkou Europolu

Do podpory tohto medzinárodného vyšetrovania, koordinaného a vedeného protidrogovou jednotkou Europolu, bolo zapojených niekoľko ďalších tímov Europolu. AP SUSTRANS (analytický projekt Europolu, zapojený do prípadov súvisiacich s organizovanými zločineckými sieťami zapojenými do prania špinavých peňazí) a oddelenie EÚ na prenos informácií o Europole (EÚ IRU) vytvorili spravodajské informácie pre vyšetrovacie tímy v teréne. Podpora bola daná predovšetkým zriadením niekoľkých európskych a viacerých kontinentálnych koordinačných stretnutí, zabezpečia finančnú podporu pre nasadenie troch vyšetrovateľov počas realizačného dňa vo Švajčiarsku, priebežné analýzy, krížové kontroly a ďalšieho spracovania spravodajských informácií v reálnom čase.