Bugár vymenil luxus za ľudovú dovolenku: Romantické FOTO s manželkou, letné radovánky z Chorvátska

ZÁHREB - Po ďalšom roku pracovného nasadenia prišiel definitívny čas dovoleniek. To isté platí aj pre našich politikov. Už pred časom sme vás informovali o tom, ako budú tráviť letné obdobie ministri a poslanci. To, či navštívili krajinu, ktorú vopred avizovali sme sa presvedčili na predsedovi Mosta-Híd - Bélovi Bugárovi.

Predseda jednej z vládnych strán sa na sociálnej sieti pochválil fotografiami z dovolenky, ktorú očividne trávi v Chorvátsku. Medzi prvými snímkami, ktoré šéf strany Most-Híd zverejnil boli práve tie s jeho vernou polovičkou Gabriellou. Priam romantické zábery predsedu s manželkou boli doplnené popiskom: "Po 36 rokoch sa ľúbime rovnako."

Béla Bugár s manželkou Gabriellou

Sľub dodržal

To, že sa líder koaličnej strany chystá do Chorvátska, nám už potvrdil začiatkom júla a manželke tak doprial naozaj romantický oddych v zahraničí. "NR SR síce počas letného obdobia nezasadá, ale to neznamená, že mám dva mesiace prázdnin. Po krátkej dovolenke pri "slovenskom mori" v druhej polovici júla sa aj tento rok stretávam s členmi a voličmi našej strany. Tieto stretnutia sú veľmi dôležité a podnetné, hlavne teraz, pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami," uviedol vtedy Bugár

Prvá fotografia z dovolenky Zdroj: Facebook/Béla Bugár

Bugár sa s fanúšikmi podelil o prvú fotografiu z dovolenky spolu so svojou manželkou, na ktorej pózujú pred rozkvitnutým stromom.

Pochúťky miestnej kuchyne

Predseda jednej z vládnych strán sa rozhodol navštíviť aj miestnu kuchyňu v Chorvátsku.



Podľa fotografií si Bugárovci dopriali morské plody s cestovinami a tiež pečené ryby, čo Bugár doplnil komentárom: "(Aj) pre toto ľúbime Chorvátsko!"



Minulý rok si Bugár s manželkou doprial luxusnú dovolenku na Maldivách, kde sa náhodne stretol s Marianom Kočnerom. Zdá sa, že tento rok šéf Mosta-Híd zvolil menej nákladnú dovolenku v porovnaní s vlaňajškom.