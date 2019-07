Opozičné aj nové strany: Prvé hádky! Toto sú témy, ktoré ich rozdeľujú 7-mesiacov pred voľbami

BRATISLAVA - V posledných dňoch sme svedkami toho, že v istých opozičných a mimoparlamentných subjektoch to vzájomne poriadne škrípe. Na Slovensku bolo doteraz zvykom, že opozičné politické strany mali ako hlavnú úlohu poukazovanie na nedostatky, ktorých by sa mohla dopustiť vládna väčšina. Je krátko pred voľbami a zdá sa, že predstavitelia opozičných hnutí sa tiež nemajú veľmi v láske a neodpustia si štipľavé poznámky aj medzi sebou. Konfliktov majú hneď niekoľko.

Odchod Remišovej a Matovičov spor s Kiskom

Prvé vášne rozdúchali odchody viacerých ľudí z klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Igor Matovič ako líder OĽaNO sa musel však vysporiadať aj s odchodom jednej z najznámejších tvári tohto klubu. Remišová zamierila ku kiskovcom do strany Za ľudí, čo nenechalo Matoviča chladným.

Prvý muž OĽaNO sa už pre HNtelevíziu vyjadril, že Remišovej odchod ho poznačil. "Takáto vec zraní. Zraní to hlavne od Andreja Kisku," začal Matovič a pokračoval prirovnaním. "Všade čítam články o tom, ako Kiska hovorí, že Igor si to odmakal, a poza bučky rokuje s kľúčovým človekom. To je také isté, ako keby ste chodili s niekým na pivo, celá ulica o vás vie, že ste kamaráti, a po večeroch si vypisuje s vašou manželkou," pokračoval Igor Matovič.

Na svete je tak prvý konflikt Matoviča a Kisku, ktorý už je v postavení novovznikajúcej strany Za ľudí. "Zabolí to, ale podľa mňa je to test charakteru a teraz už viem, čo znamenajú slová Andreja Kisku. Ja som si chcel veľmi rád sadnúť s Andrejom Kiskom a spoločne s radosťou bojovať za Slovensko a "za ľudí", ale teraz to bude zo zodpovednosti, nie s radosťou," uzavrel Matovič.

Pakt o neútočení, ktorý rozpútal vlnu reakcií

Pred pár týždňami sme boli svedkami toho, ako vznikla predvolebná dohoda o spolupráci (nazývaná aj pakt o neútočení) medzi subjektami Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia a Kresťanskodemokratickým hnutím. Vzhľadom na hodnotové rozdiely išlo o pomerne netradičnú dohodu medzi dvoma liberálnymi subjektami a dlhoročným konzervatívnym hnutím. K tomuto aktu sa rozhodli vyjadriť aj niektoré osobnosti politického života.

Kollár a Truban na bode mrazu

O prvú vážnejšiu reakciu sa postaral šéf konzervatívnejšieho opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár. Tomu totiž spolupráca s koalíciou PS a Spolu veľmi nevonia. Pustil sa do kritiky predsedu PS Michala Trubana, v ktorej si zobral na paškál ním popísané hodnotové postoje Trubana. "Tak milý pán Truban, nie že s nami budete spolupracovať len v krajnom prípade, ale my nebudeme s vami spolupracovať v žiadnom prípade, ak z týchto choromyseľností čím skô neustúpite!" odkázal Kollár na sociálnej sieti Trubanovi.

Na tento status o pár dní zareagoval aj samotný Truban. Ten dokonca pod statusom zdieľal jeho slová. "Do politiky sme prišli ukázať, že ak sa spolupracuje, dajú sa riešiť aj roky neriešené problémy Slovenska. Nebudeme robiť kampaň ako oni, budeme len svedomito starým politikom nastavovať zrkadlo," zareagoval na Kollárov status Truban.

Znepokojený Kiska

K podpisu predvolebnej spolupráce PS/Spolu a KDH sa vyjadrila aj bývalá hlava štátu Andrej Kiska, ktorému sa dvakrát nepáči znenie tejto zmluvy. Zakladateľ strany Za ľudí uviedol, že bol dokonca prekvapený.

"Prekvapilo ma, že v dokumente chýba vylúčenie spolupráce so Smerom, SNS a extrémistami, pretože to je jednoznačný postoj, ktorý očakávame aj od našich možných partnerov," prezentoval svoje stanovisko k paktu o neútočení Kiska, ktorý zároveň zopakoval tri body, na ktorých by sa mala podľa neho dohodnúť demokratická opozícia.

Podobnú podmienku si kladie aj opozičná SaS. "Jedine v takomto prípade bude mať dohoda opozičných strán zmysel v naplnení nádejí na zmenu smerovania našej krajiny,“ myslí si predseda liberálov Richard Sulík.

Hnutie OĽaNO sa zas nechalo počuť, že prijatím podobného paktu by zapreli samých seba. „Paktom o vzájomnom neútočení by naše hnutie poprelo svoju DNA, ktorou je od svojho počiatku boj proti korupcii. OĽaNO nebude zbabelo mlčať, ak sa u ktoréhokoľvek politika objavia náznaky korupcie, ani keby išlo o potenciálneho koaličného partnera,“ oznámil hovorca Matúš Bystriansky v mene OĽaNO.

Pride ako jablko sváru

V Bratislave navyše nedávno prebiehal pochod za práva homosexuálov, kde malo výrazné postavenie Progresívne Slovensko a jeho členovia. Podpredseda Ivan Štefunko tam dokonca vyhlásil, že presadia zákon o registrovaných partnerstvách, čo však môže predstavovať hlavný rozkol pri tvorbe programu za asistencie konzervatívneho KDH.

„Škoda. Považujem vyjadrenie pána Štefunka za chybu. Môžeme ju však zmierlivo pripísať na vrub toho, že je nováčikom v politike. Často sme atakovaní tým, aby sme poslali PS/Spolu odkazy cez médiá. Neurobili sme to - na rozdiel od pána Štefunka,“ povedal pre denník Nový Čas šéf mimoparlamentného KDH Hlina.

Súboj o kresťanského voliča

Po odchodoch viacerých ľudí z OĽaNO sa Matovič rozhodol založiť novú platformu pod názvom Odvážne, hnutie obyčajných kresťanov. Sám tento projekt prezentuje ako akýsi paralelný priestor, ktorý spolu s OĽaNO predstavuje jeden celok, no ponúka priestor novým členom konzervatívnejšieho zamerania, a to priamo na kandidátke OĽaNO.

Ako prvý si na tejto platforme 'zgustol' predseda KDH, ktorý kladie otázky o tom, koľko kresťanských zoskupení ešte vznikne. "Igor Matovič má zvláštnu povahu, ktorú neviem, či dokážem pochopiť. Čo s týmto novým pokusom Igora Matoviča? Teraz tu, zdá sa, budú "obyčajní" kresťania. Akí ešte prídu? Umiernení? Neobyčajní? Najkresťanskejší?" pýta sa v statuse Hlina.

Zdroj: Facebook/Alojz Hlina

"Začína v tom byť chaos. Nemyslíte?Čo sú to za šialené výzvy? Druhí, tí obyčajní, idú teraz hovoriť: Nechoďte už do Notre Dame! Zoberte odtiaľ kostolné lavice a kamene z oporného múru a príďte ku nám! Z toho, čo donesiete, vystaváme nový chrám," prirovnal Hlina vznik novej platformy OĽaNO.

Tristopäťdesiat politických strán

Hlina však nebol ani po ohlásenom vzniku Kiskovej strany Za ľudí veľmi nadšený. Okomentoval to opäť po svojom. "Rozmýšľam, keď už vznikne tristopäťdesiata politická strana a štyristotridsiata siedma platforma, bude to už stačiť? Čím viac strán, tým viac demokracie? Naozaj si niekto myslí, že to takto funguje? Demokracia je o tom, že to môžete urobiť. No zodpovednosť je o tom, že to neurobíte," myslí si Hlina.

Zdroj: Facebook/Alojz Hlina

Výročie nežnej revolúcie a ďalší konfliktný bod

Matovičovci si Námestie SNP v Bratislave zarezervovali práve na niekoľko dní počas okrúhlych osláv Nežnej revolúcie od 14. do 19. novembra 2019. Matovič sa ale bráni a tvrdí, že ho rezervovali v záujme, aby zabránili jeho obsadenie komunistami a extrémistami. Juraj Šeliga, ktorý je v súčasnosti už členom vznikajúcej strany Za ľudí Andreja Kisku a bývalý člen iniciatívy Za slušné Slovensko sa k týmto otázkam už tiež vyjadril.

Jeho bývalí kolegovia zo spomínanej iniciatívy kritizujú OĽaNO, že si toto námestie na tak dlhú dobu rezervovali a vyzývajú ich, aby nezneužívali výročie Nežnej revolúcie. "Organizácia za Slušné Slovensko už nie je občianska organizácia, ale je to politická organizácia," vyjadril sa už v minulosti Matovič a argumentuje, že aj v čase vraždy novinára Jána Kuciaka si OĽaNO na niekoľko dní námestie rezervovalo a po príchode iniciatívy Za slušné Slovensko im ho na niekoľko dní prepustili. Konkrétne išlo o tri piatky počas marca 2018.

Matovič zároveň organizáciu obvinil, že už dávno nie sú občianskou organizáciou a že sú politickou organizáciou strán Za ľudí a PS/Spolu. Šeliga na tieto obvinenia reagoval slovami: „Je to urážka všetkých ľudí, ktorí chodili na námestia,“.