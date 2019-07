Gál: Preferencie Mosta-Híd sú daňou za súčasnú vládu, napriek tomu sme presadili množstvo opatrení

BRATISLAVA - Koaličný Most-Híd dopláca nízkymi preferenciami na spoluprácu so stranou Smer-SD a Slovenskou národnou stranou (SNS). V strane sú však aj napriek tomu spokojní s tým, koľko sa im podarilo presadiť opatrení. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Podľa šéfa rezortu spravodlivosti hovoria výsledky jasnou rečou. V ostatnom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, sa však Most-Híd ocitol pred bránami Národnej rady SR, volilo by ho iba 4,5 percenta opýtaných respondentov. Most chce pred parlamentnými voľbami otvoriť vlastnú kandidátku a ponúknuť miesta na nej aj menším regionálnym či menšinovým stranám, s ktorými bude ešte rokovať.

"Je to daň za túto koalíciu, ktorá je veľmi rôznorodá. Na druhej strane výsledky hovoria samé za seba. Nikdy sa nám nepodarilo toľko vecí presadiť z nášho programu, ako v aktuálnom období," odpovedal Gál na otázku, či Most-Híd dopláca na zloženie súčasnej koalície. "Atmosféra v strane je taká, že buď zaberieme, alebo to môžeme zabaliť. Väčšina sa prikláňa k tej prvej možnosti a jednoducho musíme lepšie predať našu prácu, ktorá nie je zlá," priblížil Gál momentálnu situáciu v strane. Podľa šéfa rezortu spravodlivosti by niektorí ľudia, v rámci strany mali zvážiť svoje pokračovanie v politike, ktorí to však sú, nekonkretizoval. V prípade neúspechu strany avizoval svoj odchod do politického dôchodku napríklad jej predseda Béla Bugár (Most-Híd).

Koaličný Most-Híd prednedávnom otvoril rokovania aj s regionálnymi stranami, ktorým je pripravený ponúknuť miesta na kandidátke. Podľa Gála rokovania stále trvajú, či sa však Most napokon dohodne napríklad so Stranou maďarskej komunity (SMK), nechcel predbiehať. "Rokovania pokračujú, treba počkať a uvidíme. My sme pripravení na spoluprácu, ale nemôže si niekto klásť personálne podmienky, kto má byť, alebo kto nemá byť v strane," uzavrel Gál.