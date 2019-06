Musíme prestať útočiť na Ruskú federáciu: Je to kľúčový hráč, tvrdí Danko

BRATISLAVA - Bezpečnostná stratégia Slovenska by mala byť opäť prepracovaná. Uviedol to v relácii V politike predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Podľa jeho slov treba prestať útočiť na Ruskú federáciu, pretože je to kľúčový hráč na medzinárodnej scéne. Stratégia v súčasnom znení vníma Rusko ako hrozbu, pričom ju stále neschválil parlament. Jej odobrenie blokuje práve SNS. Danko kritizoval aj bezpečnostnú konferenciu Globsec, ktorú by si mal hradiť podľa neho súkromník vo vlastnej réžii.

„Mám na Globsec svoj vlastný názor. V prvom rade si ho má financovať súkromník, a nie Miroslav Lajčák za štátne peniaze. Sú to iba zástupné témy, o ktorých sa rozpráva iba na nábreží Dunaja,“ povedal Danko na margo témy o legitimizovaní okupácie vojsk Varšavskej zmluvy Československa v auguste 1968. Predseda NR SR sa domnieva, že predloženie zákona v Ruskej Dume je individuálnou snahou tamojšieho komunistického poslanca.

„To je iba mediálna bublina. Rusko nemá záujme legimitizovať okupáciu Československa,“ dodal Danko. Šéf národniarov komentoval aj svoju nedávnu návštevu Bieloruska, ktorá bola podľa jeho slov konštruktívna. „Rusko nemôžeme obchádzať pri dôležitých témach, akou je napríklad distribúcia plynu. Východné trhy sú pre nás kľúčové, pretože pre slovenskú firmu je jednoduchšie sa tu presadiť ako, povedzme, v Rakúsku,“ povedal Danko.

Zdroj: TASR/ FOTO – Kancelária predsedu NR SR

Na tému svojej nedávnej zahraničnej cesty Bieloruska uviedol, že tam bol obhajovať a rozširovať slovenské obchodné záujmy. „Som veľmi rád, že som sa stretol s prezidentom Lukašenkom. Aj z pohľadu nášho obchodného vývozu je dôležité mať dobré vzťahy aj na Východ, aj na Západ. Vždy je lepšie ísť pri pracovnom trhu cestou spolupráce s Bieloruskom, ako zažiť to, čo Nemecko s prílevom neriadenej migrácie,“ povedal Danko. Predseda parlamentu považuje Lukašenka za rozumného človeka.

„Všetko musí mať svoje hranice. My sme sa tu naučili, že každý môže povedať čokoľvek. Nemyslím si, že parlamentná demokracia môže platiť pre všetky krajiny ako univerzálne riešenie. Na margo pána Lukašenka, ak by ho ľudia nemali radi, tak ho nevolia,“ dodal. Danko tiež povedal, že na jeho návštevu krajiny by mal nadviazať aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). „Mám také informácie,“ potvrdil Danko.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Danko o politickej situácii v našej krajine

K domácim politickým témam Danko uviedol, že napätá situácia v strane Smer-SD je jej vlastným problémom. „Verím, že si to v strane vyriešia a bude pokračovať v tom, aby sme pomohli našim občanom. Pokiaľ by sa nevedeli dohodnúť, prichádzala by do úvahy diskusia o možnej rekonštrukcii vlády alebo predčasných volieb, ale to nie je teraz na stole,“ uzavrel.

Situácia v Smere-SD nemôže ovplyvniť fungovanie Národnej rady (NR) SR. Povedal to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v nedeľnej relácii V politike na TA3. Verí, že predseda Smeru-SD Robert Fico si situáciu s premiérom Petrom Pellegrinim vyrieši. Na otázku o stabilite Smeru-SD odpovedať nechcel, pretože je to podľa jeho slov ich interná vec, ale "nemôže ovplyvniť priebeh parlamentu. Keby to tak bolo, je tu otázka rekonštrukcie vlády, možno predčasných volieb". Dodal, že verí, že Fico si konflikt s Pellegrinim vyrieši a táto situácia nenastane.

V súvislosti s odkazom opozičných strán, že v budúcnosti s SNS do koalície nepôjdu, reagoval tým, že išiel do vlády so svojou víziou - "aby sme politiku robili pre ľudí". Spomenul rekreačné poukazy či otvorenie tém ako zvýšenie minimálnych dôchodkov a trináste platy pre vojakov."Mňa zaujíma, aby som v tomto hádaní presadzoval veci, ktoré ľuďom pomôžu," povedal s tým, že balíček sociálnych opatrení by mal prejsť, ak bude vládať fungovať a nebude eskalovať konflikt Fica s Pellegrinim.

"Ja nemôžem plošne znížiť dane na 15 percent, pretože nevládnem sám," zdôraznil s tým, že ho nikto nepočúva, napríklad ani v otázke vyvlastňovania pozemkov pri stavbe diaľnic a podobne. Kritizoval tiež fotenie plesní v nemocniciach či zákony v súvislosti s verejným obstarávaním.