Krajiny V4 by mali podporiť Šefčoviča na niektorú z vysokých funkcií v EÚ, myslí si Kiska

"Som presvedčený, a hovoril som to aj pred prezidentskými voľbami, že pán Šefčovič je skúsený diplomat, a myslím si, že krajiny V4 by toto jeho úsilie mali podporiť," vyhlásil Kiska v reakcii na novinárov, ktorí ho požiadali o stanovisko k návrhu lídrov krajín V4, aby Šefčovič obsadil niektorú z vysokých funkcií v EÚ. Slovenský prezident v tejto súvislosti tiež zdôraznil, že "náš región by mal mať silného zástupcu v európskych štruktúrach".

Ako vhodného kandidáta podporil slovne v utorok Šefčoviča aj slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Uviedol však, že Šefčovič je len jedným z kandidátov, ktorého nomináciu na post predsedu Európskej komisie podporujú krajiny V4, avšak nie oficiálnym kandidátom V4.

Reagoval tak na skoršie medializované informácie, v ktorých sa Šefčovič spomínal ako spoločný kandidát V4 na tento post. Na summite EÚ sa podľa Pellegriniho slov zároveň zatiaľ nehovorilo o konkrétnych menách kandidátov na najvyššie posty v štruktúrach EÚ.