Chátrajúcu vilu vymenil za život v paneláku: FOTO Kiska ukázal byt v Bratislave, takto býva prezident

BRATISLAVA - Dosluhujúci prezident Andrej Kiska, rovnako ako jeho predchodcovia, nebýval v Prezidentskej vile na Slavíne. Dôvodom je to, že vila je v katastrofálnom stave a chátra. Prvý a jediný v nej býval Rudolf Schuster. Kiska v súčasnosti využíva nájomný byt.

Ivan Gašparovič, Andrej Kiska, ale aj budúca prezidentka Zuzana Čaputová pohodlie vlastného bývania nevymenili. Gašparovič ostal bývať vo svojom dome v Limbachu, Čaputová chce aj naďalej byť v Pezinku, kde býva so svojimi dvoma dcérami.

Zdroj: Jan Zemiar

"Je to kúsok od Bratislavy, rada by som ostala tam," vyjadrila sa Čaputová pre médiá. Jej hovorca, Martin Burgr, povedal aj to, že budúcej prezidentke doposiaľ alternatívne bývanie ponúknuté nebolo. Minister Miroslav Lajčák už našiel bývanie pre premiéra Petra Pellegriniho a aj predsedu Národnej rady Andreja Danka. S Čaputovou sa má rozprávať po jej inaugurácii.

Schátraná vila

Prezidentská vila, ktorá má slúžiť ako domov pre hlavy nášho štátu, je v súčasnosti neobývateľná. Po stenách je pleseň, okolie je zanedbané a priestor nevhodný pre významné návštevy. Býval v nej len Rudolf Schuster, potom vybuchol kotol a odvtedy je prázdna.

Zdroj: KP SR

Súčasný prezident Andrej Kiska sa chystal na jej rekonštrukciu, no suma sa vyšplhala do závratných výšin. "Sú tam vlhké steny, vydutá podlaha, deravá strecha, nefunkčné kúrenie. Rezidencia je tiež dispozične veľmi zle riešená, nie je tam žiaden priestor pre prijímanie návštev," povedal Kiskov hovorca Roman Krpelan.

Zdroj: KP SR

Zdroj: KP SR

Kiska sa tak rozhodol, že počas svojho pobytu v Bratislave, bude bývať v nájomnom byte, keďže v hlavnom meste je bez rodiny a nepotreboval veľký priestor.

"Prezident Andrej Kiska býva v byte v paneláku, ktorý patrí ministerstvu zahraničných vecí na Čmelovci, čo je 3 minúty od Prezidentského paláca, neďaleko vládneho hotela Bôrik. V bytovke okrem neho býva nižší personál zahraničných ambasád na Slovensku a objekt je neustále strážený," vysvetlil Krpelan.

Zdroj: archív

Zdroj: archív

Kancelária prezidenta SR je zo zákona povinná zabezpečiť bývanie prezidenta, vlastné priestory však nemá, preto musí hľadať nájom. Byt, ktorý aktuálne prenajíma stojí približne 1300 eur mesačne vrátane upratovania.