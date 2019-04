Najvyšší súd bude rozhodovať o Kotlebovej ĽSNS, hrozí jej rozpustenie

V súvislosti s utorkovým (9. 4.) pojednávaním Najvyššieho súdu SR o podnete na rozpustenie strany Kotleba-ĽSNS prináša TASR chronológiu udalostí, ktoré tomuto kroku predchádzali.



- Ministerstvo vnútra (MV) SR zaregistrovalo Ľudovú stranu. Subjekt vznikol potom, ako sa o registráciu neúspešne pokúšala strana Slovenský národný front. Následne sa rozdelila na Ľudovú stranu a Slovenskú pospolitosť.- Na MV SR bola zaregistrovaná ako občianske združenie aj Slovenská pospolitosť. Ustanovujúci snem sa konal 24. augusta 1996 v Dolnej Krupej. Podľa webstránky Slovenskej pospolitosti sa v jej radoch objavil Marian Kotleba ako vodca v roku 2002.- Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo Stranu priateľov vína, ktorú založil Milan Fogaš, neúspešný kandidát na post prezidenta SR v marci 1998 (v tom čase prezidenta volili poslanci NR SR). Stranu neskôr, v roku 2010, prevzali stúpenci Slovenskej pospolitosti.- MV SR zaregistrovalo Slovenskú pospolitosť ako politickú stranu aj napriek výhradám, ktoré voči tomuto subjektu vyslovilo počas predchádzajúceho obdobia.- Do Komárna si prišlo pripomenúť sviatok sv. Cyrila a Metoda niekoľko desiatok prívržencov Slovenskej pospolitosti-národnej strany. Vzhľadom na prítomnosť demonštrantov z Maďarska musela zasahovať polícia, aby zabránila fyzickému stretu medzi Slovákmi a Maďarmi.- Slovenská pospolitosť zorganizovala vo Zvolene tzv. fakľový pochod. Predstavitelia Pospolitosti na podujatiach v Banskej Bystrici, v Martine či vo Zvolene odsúdili Slovenské národné povstanie (SNP) a označili ho za boľševický puč proti slovenskej samostatnosti.- Návrh na rozpustenie strany Slovenská pospolitosť-národná strana podal generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka na Najvyšší súd SR. Dôvodom bola podľa Trnku skutočnosť, že svojimi stanovami, programom a činnosťou na území SR porušovala Ústavu SR, ústavné zákony, zákony, ale aj medzinárodné zmluvy.- Najvyšší súd SR rozpustil Slovenskú pospolitosť-národnú stranu, pretože vo svojom ľudovom programe podmieňovala účasť občanov na voľbách do NR SR v registrácii v jednom zo stavov. Podľa senátu NS sa tým porušil ústavný princíp priamej, slobodnej a všeobecnej možnosti voliť a byť volený. Strana pokračovala v činnosti ako občianske združenie s názvom Slovenská pospolitosť.- Niektorí čelní predstavitelia rozpustenej Slovenskej pospolitosti sa zúčastnili na parlamentných voľbách v roku 2006 na kandidátke Slovenskej ľudovej strany, tá však získala iba 0,16 percent hlasov.- Šéf občianskeho združenia Slovenská pospolitosť Marian Kotleba, ktorý bol učiteľom na banskobystrickom Osemročnom športovom gymnáziu, skončil ako pedagogický zamestnanec školy a pôsobil na jej pôde už iba ako technicko-hospodársky pracovník.- Občianske združenie Slovenská pospolitosť rozpustilo MV SR s odôvodnením, že šíri národnostnú nenávisť. Združenie sa voči tomuto rozhodnutiu odvolalo na Najvyšší súd SR.- Asi 500 pravicových extrémistov pod dohľadom mestskej aj štátnej polície demonštrovalo v uliciach centra Bratislavy v rámci zhromaždenia Pochod za slobodu.- Strana priateľov vína zmenila názov na Ľudová strana sociálnej solidarity. Do tohto subjektu vstúpili predstavitelia Slovenskej pospolitosti, keď sa im počas roku 2009 nepodarilo zaregistrovať na MV SR stranu s názvom Naše Slovensko. Takýto subjekt už totiž existoval.- NS SR na správnom konaní zrušil rozhodnutie MV SR z 12. novembra 2008 o rozpustení Slovenskej pospolitosti (SP) a vec vrátil na ďalšie konanie ministerstvu. NS SR uznal, že rozhodnutie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) bolo nezákonné a neboli splnené zákonné podmienky na rozpustenie SP. SP ako občianske združenie tak fungovala ďalej aj po odvolacom konaní na NS SR.- Na neohlásenom a nepovolenom zhromaždení v Šarišských Michaľanoch, kde sa zišli prívrženci Slovenskej pospolitosti, musela zasahovať polícia. Kotlebovi prívrženci hádzali na policajtov kamene, fľaše a sklenené poháre. Poriadkové sily ich spacifikovali a vytlačili z areálu futbalového ihriska.- Pochodom štyridsiatky členov a prívržencov Slovenskej pospolitosti do centra mesta Krompachy sa začalo protestné zhromaždenie proti rómskej kriminalite. Vodcu pospolitosti Mariana Kotlebu zaistila v ten deň polícia. Vyšetrovateľ ho obvinil pre trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia.- Ako nezávislý kandidát sa bývalý vodca Slovenskej pospolitosti Marian Kotleba uchádzal o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Získal 13.629 hlasov, čo predstavuje 10,03 percenta, teda nepostúpil do druhého kola.- Pôvodne Strana priateľov vína a neskôr Ľudová strana sociálnej solidarity zmenila názov na Ľudová stranu Naše Slovensko, ktorý používa dodnes v podobe Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko.- Marian Kotleba, bývalý predseda Slovenskej pospolitosti (SP), potvrdil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách v roku 2010 ako člen Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS).- ĽSNS získala v parlamentných voľbách 1,33 percenta hlasov, volilo ju 33.724 občanov. Neúspešne Marian Kotleba kandidoval v roku 2010 aj v komunálnych voľbách v Banskej Bystrici.- ĽSNS v predčasných parlamentných voľbách dosiahla výsledok 1,58 percenta (40.460). V deň volieb zhodou okolností zhorel hrad Krásna Hôrka, čo podnietilo niekoľko zhromaždení ĽSNS v obci Krásnohorské Podhradie s avizovaným cieľom bojovať proti tzv. rómskej kriminalite.- Vo voľbách do VÚC skončil Marian Kotleba v prvom kole na druhom mieste so ziskom 21,3 percenta hlasov, volilo ho 26.521 voličov. Prvý bol Vladimír Maňka (Smer-SD) s 49,47 percentami (60.960 hlasov). V druhom kole 23. novembra zvíťazil Marian Kotleba, keď získal 55,53 percent (71.397 hlasov).- Konali sa riadne parlamentné voľby do NR SR, v nich získala strana Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko 8,04 percenta (209.779 hlasov). V Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) získala štrnásť kresiel, dnes ju zastupuje 13 poslancov.- Generálna prokuratúra (GP) vzápätí po voľbách zaevidovala desiatky elektronických podaní, ktoré vyzývali generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára podať na Najvyšší súd podnet na rozpustenie strany Kotleba–Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).- Generálny prokurátor Slovenskej republiky Jaromír Čižnár podal 24. mája 2017 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na rozpustenie politickej strany Kotleba–Ľudová strana Naše Slovensko.- Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na predsedu parlamentnej strany Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana K. Obvinil ho z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.- Predseda ĽSNS Marian Kotleba sa zúčastnil na voľbách Prezidenta SR, v prvom kole získal 10,39 percenta hlasov (222.935) a skončil na štvrtom mieste za Zuzanou Čaputovou, Marošom Šefčovičom a Štefanom Harabinom.- Správne kolégium Najvyššieho súdu (NS) SR vytýčilo termín zasadnutia vo veci prípadného rozpustenia parlamentnej strany ĽSNS na 9. apríla.