TOTO prinesie zmena zastropovania dôchodkov: Ekonómovia varujú, aké riziká hrozia

Dôchodkový strop je obrovský sociálny počin. Vyhlásil to predseda Smeru Robert Fico na tlačovej konferencii po tom, čo parlament 91 hlasmi schválil ústavné zastropovanie dôchodkového veku. Vyzdvihol, že napriek tomu, čo sa o nich píše, Smer je schopný zabezpečiť ústavnú väčšinu. Odborníci už v novembri varovali, že to môže mať negatívny dopad na ekonomiku. Po definitívnom schválení sa opäť zhodli, že strop predstavuje bremeno, ktoré sa bude ťažko odstraňovať.

Zastropovanie dôchodkového veku

Parlament schválil ústavný zákon od poslancov za Smer-SD, ktorým sa od júla tohto roka zavedie strop na dôchodkový vek na 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek 62,5 roka.

„Dnešné hlasovanie je ďalším dôkazom toho, že pokiaľ sa kvalitne pripraví návrh zákona, pokiaľ je tu politická trpezlivosť a snaha rokovať, tak sme schopní dosahovať ústavnú väčšinu v témach, ktoré sú pre krajinu dôležité,“ vyhlásil. Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy budú môcť ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Zmenu Ústavy SR definitívne schválil parlament. Za jej prijatie hlasovalo 91 poslancov zo 143 prítomných. Ústavný zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. júla tohto roka.

Obrovské bremeno, ktoré sa bude ťažko odstraňovať

Analytik INESS Radovan Ďurana si myslí, že rozhodnutie zastropovať dôchodkový vek predstavuje bremeno, ktoré budú vlády za 15 rokov len ťažko odstraňovať. „Treba si uvedomiť, že starobné dôchodky sú hra s nulovým súčtom. Štát nemá vlastné zdroje, z ktorých by vedel platiť dôchodky, každé euro starobného dôchodku musí byť odobrané pracujúcemu. V skutočnosti tieto náklady zaplatia deti dôchodcov,“ uviedol pre Topky Ďurana.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Poslanci týmto rozhodnutím podľa analytika ignorujú fakty. „Ignorujú skutočnosť, že Slováci nikdy nepoberali tak dlho dôchodky ako ich poberajú dnes. Doba dožitia 62 ročného človek vzrástla za posledných 15 rokov o takmer 2 roky. Problém to bude predstavovať pre ekonomiku. Viac dôchodcov sa rovná menej pracujúcich. Pracujúci, deti dôchodcov, budú musieť zaplatiť viac na odvodoch aby zaplatili vyššie výdavky na dôchodky,“ vysvetľuje Ďurana.​

Osobne by navrhol, aby sa táto novela zrušila. „Súčasný systém bol primeraný, lebo garantoval rovnakú dĺžku poberania dôchodku. A zároveň nevytváral tak hlbokú medzeru vo financovaní Sociálnej poisťovne,“ ozrejmil s tým, že Slovensko ako jedna z posledných krajín začala postupne posúvať vek odchodu do dôchodku. „V skutočnosti sme tento trend mali začať už v roku 2012. Súčasný právny stav zaviedol postupné zvyšovanie odchodu do dôchodku - rozumnejšie by bolo pri ňom ostať,“ dodal.

Doložka vplyvov, dôchodky budú nižšie

Koniec koncov aj v samotnom návrh v časti doložka vplyvov sa nachádza časť, ktorá potvrdzuje nižšie dôchodky. „Na druhej strane vplyvom zavedenia stropu na dôchodkový vek klesne miera náhrady novopriznaných dôchodkov vplyvom nižšieho získaného obdobia dôchodkového poistenia. To znamená, že dôchodcovia budú síce poberať dôchodok dlhšie, ale v nižšej výške,“ uvádza sa v návrhu.

Zdroj: NR SR

Niektoré faktory ovplyvníte len veľmi ťažko

Podľa analytika spoločnosti Across Private Investments Jakuba Rosu existujú v oblasti dôchodkového zabezpečenia faktory, ktoré možno ovplyvniť len veľmi ťažko. „Medzi nimi je napr. udržateľnosť dôchodkového systému, s čím je spojené riziko výrazného poklesu dôchodkov vyplácaných zo Sociálnej poisťovne. Podľa demografického vývoja bude v nasledujúcich rokoch vo vzťahu k poberateľom dôchodkov výrazne klesať počet pracujúcich,“ uviedol pre Topky Rosa.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Vytvorí to veľký tlak na verejné financie. Zároveň sa bude predlžovať vek dožitia. Výsledkom bude znižovanie penzií a predlžovanie odchodu veku do dôchodku. A to aj napriek snahám ústavne zastropovať jeho výšku,“ uviedol Rosa. V roku 2019 sa sadzba povinných príspevkov do druhého piliera zvýši zo 4,50 % na 4,75 % z vymeriavacieho základu. Zvyšovanie príspevku vždy o 0,25 % bude prebiehať až do roku 2024, kedy by mala jeho sadzba dosiahnuť 6 %.

Populizmus nepomáha

„Aj napriek kontinuálnemu rastu ide o slabú náplasť na stav spred roka 2013, kedy na súkromné účty sporiteľov prichádzalo až 9 %. Skúsenosti ukazujú, že aj napriek stabilizácii dôchodkového systému v druhom pilieri sa na štát nedá spoliehať,“ povedal Rosa s tým, že individuálne sporenie na dôchodok je preto nevyhnutné. „Téma dôchodkov rozhodne nie je jednoduchá. Štát prijal v ostatných rokoch určité opatrenia, ktoré pomohli zastabilizovať dôchodkový systém. Stále to ale nepostačuje.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Štát musí byť podľa neho aktívnejší. „Nie však populistickými návrhmi, ale prijímaním štrukturálnych reforiem. Mal by sa snažiť o zlepšenie podnikateľského prostredia, zvýšenie produktivity práce, zamestnanosti, pôrodnosti, informovanosti verejnosti a o podporu súkromného dôchodkového sporenia.“ Práve to je podľa analytika cesta na zabezpečenie dôstojnej staroby. V krajinách, kde je podpora od štátu silnejšia a sú rozvinuté systémy súkromného sporenia, môžu ľudia podľa Rosu do penzie odísť oveľa skôr. „A to aj bez potreby zakotvenia takejto možnosti v ústave, ktorá prakticky nič nezmení.“

Tri piliere dôchodkového zabezpečenia

Okrem dôchodkového stropu upozornil na ústavné zakotvenie inštitútu minimálnej mzdy. „Je to obrovský sociálny pokrok,“ uviedol s tým, že v ústave sú po novom aj všetky tri piliere dôchodkového zabezpečenia. Za najvýznamnejšiu zmenu ocenil ale práve dôchodkový strop. Poďakoval aj za tlak, ktorý v spoločnosti vytvárali odborári. „Je to veľká spolupráca Smeru-SD, odborov a všetkých poslancov, ktorí zmenu schválili,“ zhrnul. Do sociálneho systému treba podľa Fica prinášať stabilitu. Dodal, že dôchodcovia musia byť prioritou každej vládnej garnitúry.

Bugár aj Most hovoria jasne: Zastropovanie do Ústavy nepatrí

Béla Bugár zareagoval na troch svojich poslancov, ktorí podporili dôchodkový strop. „Strana Most-Híd je demokratická strana, v ktorej každý poslanec môže hlasovať na základe svojho vedomia a svedomia. Môj názor, aj postoj strany ako takej k tejto otázke je známy: uzákonenie veku odchodu do dôchodku podľa nás do ústavy nepatrí,“ uviedol v stanovisku, ktoré zaslala hovorkyňa strany Klára Debnár.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Nepovažujeme za zodpovedné rozhodovať o strope pätnásť rokov dopredu, keď nedokážeme s istotou predpovedať, respektíve predvídať zmeny ekonomických a demografických ukazovateľov. Keby som bol prítomný na dnešnom hlasovaní, tento návrh určite nepodporím,“ dodal.

Ak budú vládnuť progresívci, nech pošlú ľudí do dôchodku aj v osemdesiatke

Všetci pätnásti poslanci Slovenskej národnej strany podporili zastropovanie veku odchodu do dôchodku v Ústave SR. SNS v stanovisku ocenila, že sa dnes v Národnej rade Slovenskej republiky ústavnou väčšinou podarilo presadiť iniciatívu koaličného partnera, ktorá garantuje ťažko pracujúcim občanom Slovenska, aby sa aj v budúcnosti mohli skutočne dožiť odchodu do dôchodku. „Práve vďaka pripomienkam SNS sa podarilo pretlačiť ambicióznejší strop odchodu do dôchodku na hranici 64 rokov a ženám, ktoré vychovali deti, túto hranicu ešte ďalej znížiť podľa počtu vychovaných detí až na 62,5 roka,“ uviedol poslanec SNS Tibor Bernaťák.

Zdroj: Topky.sk / Martin Bublavý

„Ak sa ekonomike štátu darí, tak SNS chce, aby to pocítili aj súčasní a budúci dôchodcovia a Slovensko „progresívne“ nedospelo k tomu, aby sa do dôchodku odchádzalo v sedemdesiatich, či osemdesiatich rokoch života,“ uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Dodal, že keď príde k moci „progresívna vláda“, môže ústavnou väčšinou poslať ľudí do dôchodku hoci aj v osemdesiatke.

Mosť otáča

Kiššová začala výrokom poslancov strany Most-Híd, kedy vyhlásili, že nie sú za zastropovanie dôchodkového veku. „Dnes sme svedkami, že zastropovanie dôchodkového veku prešlo iba o dva hlasy a z toho tri patrili práve poslancom Mosta. Bol to opäť Most, ktorý v zásadných veciach otáča,“ povedala Kiššová. „Navyše dnes Robert FIco verejne ďakuje kotlebovcom, ktorých donedávna považoval za extrémistov a tvrdil, že vládna koalícia je hrádzou proti extrémizmu. Dnes všetci veľmi dobre vidíme, akú právu tvar hradza má,“ povedala.

Zdroj: Jan Zemiar

Dnes to bola podľa Kiššovej bezprecedentná chyba, ktorá poškodí nielen budúce generácie. „Poslanci dnes rozhodli o niečom, čo bude reálnym problémom okolo roku 2050, keď naplno doľahne na občanov demografická kríza. Je to populizmus v tej najrýdzejšej podobe, keď politici vystrašení z pádu preferencií vyrábajú problémy našim deťom a ich deťom,“ dodala.

Za nižšie dôchodky poďakujte Ficovi a kotlebovcom

Smer dnes pri hlasovaní o zavedení dôchodkového stropu názorne ukázal, že „hrádza proti extrémizmu“ je v skutočnosti spolupráca s extrémistami. Uviedla na sociálnej sieti mimoparlamentná strana SPOLU. „Robert Fico nám dovolil nahliadnuť do budúcnosti, ako môže vyzerať nová vládna koalícia po voľbách v roku 2020. Po dnešnom hlasovaní je jasné, že Kotlebova ĽSNS je partnerom na vyjednávanie pre Smer, ale aj pre strany SNS, časť Mostu-Híd a Sme rodina,“ uviedli v stanovisku.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

„Smer sa rozhodol zachrániť zvyšky svojich preferencií populizmom, ktorý zruinuje ekonomiku tejto krajiny a oberie mladých ľudí o dôchodky. Vďačne mu pri tom asistovali aj strany, ktoré sa tvária ako opozícia. Keď sa vedia s fašistami dohodnúť už dnes, ešte radšej sa s nimi dohodnú po budúcoročných parlamentných voľbách,“ dodala strana.

Absolútne neadekvátny krok

Veľké výhrady má aj Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Tento krok považuje komora za absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci predstavám o fungovaní dobrého a stabilného dôchodkového systému.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Súčasný systém naviazania veku odchodu do dôchodku na priemernú dĺžku života človeka, tzv. automatický mechanizmus, považujeme za funkčný vzhľadom na ekonomický a demografický vývoj populácie,“ uviedla SOPK. Terajší systém zvyšovania penzijného veku hodnotí komora ako adekvátny. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka označil zavedenie ústavného stropu na dôchodkový vek za politický marketing.

Ohrozenie stability verejných financií

K ústavnému zavedeniu stropu dôchodkového veku má zásadné výhrady Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Upozornila na to, že výška novopriznaných dôchodkov sa v porovnaní so súčasnou legislatívou do budúcnosti automaticky zníži takmer o 10 %, a to následkom menšieho počtu odpracovaných rokov u ľudí odchádzajúcich do dôchodku.

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Keďže sa zvýši počet dôchodcov a výkonnosť ekonomiky bude pre nižší počet ekonomicky aktívnych ľudí nižšia, na vykrytie vyšších výdavkov na dôchodky bude potrebné nájsť dodatočné príjmy. Podľa RRZ by mohlo ísť o zvýšenie odvodov, daní, zníženie iných výdavkov verejnej správy alebo zníženie samotnej výšky dôchodkov nad rámec ich zníženia vplyvom kratšej kariéry.

Zavedenie stropu penzijného veku podrobili ostrej kritike aj zamestnávatelia. Tento krok podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) ohrozí stabilitu verejných financií a budúcim dôchodcom zabezpečí výrazne nižšie dôchodky, ako je to v súčasnosti. Opatrenie považujú za analyticky nepodložené, nezohľadňujúce dopady na ekonomiku, podnikateľské prostredie, verejné financie a v konečnom dôsledku ani na domácnosti. Zavedenie dôchodkového stropu považujú firmy za krajne nezodpovedné a v budúcnosti naň môžu doplatiť podľa stanoviska RÚZ široké vrstvy občanov, vrátane dôchodcov.

Odborári zastropovanie vítajú

Odborári vítajú schválenie ústavného návrhu na zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov na Slovensku. „Sme veľmi radi, že tento návrh prešiel aj v druhom a treťom čítaní v parlamente a ďakujeme za podporu našej snahy nielen poslancom, ale i všetkým ľuďom, ktorí podpísali petíciu za referendum o zastropovaní dôchodkového veku,“ uviedol v stanovisku pre médiá predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna. Zároveň zväz ukončil zbieranie podpisov pod petíciu, celkovo sa mu podarilo vyzbierať 290-tisíc podpisov.

Prijatie ústavného zákona ocenila aj Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku bude Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde. „Snem KOZ SR s potešením prijal schválenie ústavného zákona o zastropovaní dôchodkového veku. Vyjadruje poďakovanie tým poslancom NR SR, ktorí za ústavný zákon hlasovali, a tak zlepšili kvalitu života ľuďom na dôchodku,“ uviedla v stanovisku pre médiá konfederácia.

Schválený ústavný zákon obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok. Do ústavného zákona vložili poslanci za Smer-SD aj ustanovenia o minimálnej mzde. V návrhu ústavného zákona sa uvádza, že "každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda". Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ústavný zákon ponecháva na obyčajný zákon.