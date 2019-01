Podpredseda NR SR Martin Glváč má situáciu vysvetliť najbližšie dni. Zdroj: SITA/Diana Černáková

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA – Vedenie Smeru-SD zatiaľ stojí za svojim človekom. Podpredsedu parlamentu Martina Glváča sa poprední predstavitelia strany dokonca zastávajú. Palicu nad ním zatiaľ nezlomil ani premiér Peter Pellegrini. Do obhajoby sa pred novinármi pustil aj bývalý minister vnútra a stále podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák. Obaja sa obuli do novinárov a do spôsobu informovania o vyšetrovaní dvojnásobnej vraždy.