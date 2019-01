Koncesionárske poplatky sú opäť témou: Danko chce zasa hovoriť o ich zrušení

Andrej Danko

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA – Najskôr ich mali zrušiť, neskôr zvýšiť a nakoniec sa o nich prestalo hovoriť. Téma platenia koncesionárskych poplatkov už neraz rozvírila vášne na politickej scéne. Kvôli koncesiám si svojho času skočili do vlasov aj predseda národniarov Andrej Danko (SNS) s exministrom kultúry Marekom Maďaričom (nezaradený). Strana Sloboda a solidarita (SaS) sa rozhodla túto tému opäť otvoriť a zamiešať ňou karty. Podľa Danka SaS-kári na presadenie návrhu nemajú kompetencie. To, že by túto tému otvorili sami nevyvrátil.