Znížená DPH na ubytovanie nepovedie k nižším cenám, očakáva expertka

BRATISLAVA - Znížená desaťpercentná sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovanie podľa expertky nepovedie k nižším cenám. Myslí si to daňová partnerka Silvia Hallová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

"Zaťaženie služieb v cestovnom ruchu nižšou DPH je síce dobrá správa, avšak očakávať nižšie ceny je nereálne. Ubytovatelia úľavu využijú na kompenzáciu zvýšených nákladov na cenu práce, o ktorú sa v podobe príplatkov za nadčasy a prácu cez víkendy postarala táto vláda," informovala v pondelok Hallová. Ako dodala, zníženie cien ubytovania na Slovensku neočakáva.

Zámerom novely zákona o DPH, ktorá na návrh Slovenskej národnej strany s účinnosťou od 1. januára tohto roka znížila DPH na ubytovanie z 20 na 10 percent, bolo umožniť zlacnenie hotelových a iných ubytovacích služieb, a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť oproti zahraničných ubytovateľom.

Znížená DPH sa vzťahuje na hotelové a turistické ubytovacie služby, kempy, ale aj na ubytovanie na internátoch a robotníckych ubytovniach. Nižšia sadzba DPH na ubytovanie je bežná aj v iných európskych krajinách. Nemá ju už len niekoľko krajín, napríklad Dánsko alebo Veľká Británia. Napríklad, v Holandsku je sadzba dane na ubytovanie 6 %, v Poľsku 8 %, v Írsku a Estónsku po 9 %, v Taliansku 10 %, v Maďarsku 18 %.

"Pokles sadzby DPH by mal teoreticky znamenať aj pokles cien za ubytovanie. Je však ťažké povedať, či sa pokles sadzby premietne aj do nižších cien pre zákazníkov," uviedla nedávno Dagmar Bednáriková zo Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP). "Je možné, že prevádzkovatelia si nechajú rozdiel v DPH pre seba a ceny nezmenia. Ovplyvniť to môžu, napríklad, drahšie energie či nárast iných nákladov," očakáva.

Zníženej sadzbe DPH podliehajú aj bezprostredne súvisiace služby, napríklad recepcie či parkovanie hostí. V niektorých prípadoch môže byť podľa SKDP problém určiť, akú sadzbu DPH majú služby mať a či bezprostredne súvisia s ubytovaním. Zdaňovanie usmerňuje iba informácia Finančného riaditeľstva SR.

"V podstate môžeme povedať, že služby súvisiace s ubytovaním, ktoré sú poskytované všetkým hosťom bez výnimky spoločne s ubytovaním, by mali byť zdanené 10-percentnou sadzbou DPH. Hostia ich môžu využívať bez toho, aby za ne samostatne platili a cenu za ubytovanie neovplyvnia, aj keď službu nevyužijú," priblížila Bednáriková. "Typickou službou súvisiacou s ubytovaním je napríklad parkovné, služby recepcie, upratovanie na izbách, donáška jedla na izbu či využitie hotelového bazéna," poznamenala.