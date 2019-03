Neviem, či by sme za miliardový nákup stíhačiek nemali niečo dostať, myslí si Sólymos

BRATISLAVA - Je potrebné sa pozrieť na to, či je proti nášmu záujmu dostať peniaze od Spojených štátov amerických. Uviedol to dnes pred rokovaním vlády minister životného prostredia László Sólymos, podľa ktorého platíme za nové stíhačky viac ako miliardu eur a nevie, či by sme za to nemali niečo aj dostať.

Sólymos narážal na odmietnutie investície do slovenských vojenských letísk od USA v hodnote 105 miliónov amerických dolárov, čo je v prepočte viac ako 93 miliónov eur. "Ja si myslím, že sa treba pozrieť na to, či je proti záujmu Slovenskej republiky dostať peniaze od nášho spojenca. Zaplatíme 1,6 miliardy eur za nové stíhačky F-16, tak neviem či by sme nemali za to niečo aj dostať," povedal Sólymos.

"Osobne si nemyslím, že je to proti záujmu Slovenska využiť peniaze a rekonštruovať vojenské letiská. Budeme apelovať na to, aby sme tieto rokovania dotiahli do konca a pokúsili sa dohodnúť," dodal. Proti peniazom z USA sa postavili najmä predstavitelia Slovenskej národnej strany (SNS), ktorí odmietnutie ponuky podmienili zotrvaním vo vláde SR. Opoziční poslanci považujú tento krok za nelogický. Martin Fedor (Most-Híd) ho považuje za nepochopiteľný.

Jednostranné rozhodnutie Ministerstva obrany SR nepochopil ani šéf ministerstva zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorého rezort v tejto téme rokovania vedie. V súvislosti s finančnou pomocou sa na budúci pracovný týždeň stretne s ministrom obrany Petrom Gajdošom a Miroslavom Lajčákom aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).