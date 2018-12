Kažimír po 12 rokoch v politike: Moja misia v politike je na konci, splnil som, čo som sľúbil

Parlament ho už do tejto funkcie zvolil, vymenovať ho ešte musí prezident. "To, čo som sľúbil, som doručil, nielen na papieri, sú tu výsledky," zhodnotil Kažimír svoju doterajšiu prácu v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Svoju históriu a plánovaný odchod z politiky považuje za dostatočnú záruku, že v novej funkcii sa bude správať nezávisle. "Je tam "čínsky múr". Odchod z politiky je môj verejný prísľub, ja to musím a chcem urobiť," zdôraznil.

O nezávislosť NBS pod jeho vedením sa naopak obáva poslanec za opozičné OĽaNO Eduard Heger. Pripomenul, že centrálna banka je významná inštitúcia, ktorá komunikuje s Európskou centrálnou bankou (ECB) kvôli menovej politike, stráži finančný trh a vyjadruje sa aj k opatreniam vlády.

"Neviem si to úplne predstaviť, keď dnes schvaľujete vlastný rozpočet a o rok ho budete musieť hodnotiť z hľadiska NBS. Budete sa vyjadrovať k svojej práci a svojim kolegom, za tie roky sú to už aj vaši priatelia a toto vedieť oddeliť bude veľmi ťažké," upozornil Heger. Opozícia bude podľa neho musieť do budúcnosti dohliadať aj na NBS, či bude dostatočne objektívna, pričom by to malo byť naopak a banka mala dohliadať na kroky politikov.

V súvislosti s nástupcom na poste ministra financií Kažimír podľa vlastných slov pozná ľudí, ktorí by to remeselne zvládli, nechce sa k tomu však priamo vyjadrovať. "Vzhľadom na to, akým spôsobom odchádzam, z vlastnej vôle končím s politickým životom, nezdá sa mi úplne fér, aby som do toho hovoril politickej strane, ktorá má právo na nomináciu ministra financií," konštatoval. Ako možní nástupcovia sa spomínajú bývalý šéf finančnej správy František Imrecze alebo predseda finančného výboru parlamentu Ladislav Kamenický. "Oboch poznám, spolupracoval som s nimi mnohé roky, z hľadiska remesla sú obaja kompetentní a pripravení," reagoval Kažimír.

Podľa Hegera by nový minister financií mal byť predovšetkým kompetentný človek, ktorý bude napríklad ochotný aj schopný presadzovať do rozpočtov odborné opatrenia, ktoré pripraví Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) a bude v tomto smere tlačiť na svojich ministerských kolegov. "Toto je prvotné kritérium. Skúsený, odhodlaný, odvážny konať v prospech občanov," dodal poslanec.​