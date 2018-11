Národniari veria premiérovi: Očakávame, že do Marrákeša nepôjde nikto

BRATISLAVA - Slovenská národná strana (SNS) je pripravená podporiť pozmeňovací návrh Smeru-SD k uzneseniu ku Globálnemu paktu OSN o migrácii a verí premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), že dodrží slovo a na rokovanie o pakte do Marrákeša nikto za Slovensko nepôjde. Pripomienky k paktu má Slovensko poslať písomne. Uviedol to na tlačovej konferencii v parlamente prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška. Nepovedal, či SNS odíde z koalície, ak premiér nedodrží slovo.

"Po konzultácii so stranou Smer sme sa zhodli, že to ďalšie smerovanie by mohlo byť k tomu, že by sme podporili pozmeňovací návrh strany Smer a súčasne sme sa dohodli, že vytvoríme priestor aj pre pána predsedu vlády, aby dodržal to, čo oznámil, že v prípade, že prejde spoločný návrh Smeru a SNS, tak garantuje, že do Marrákeša nikto nepôjde, ani veľvyslanec, ani referent, nikto za SR," povedal Paška.

SNS tak nepodá svoj návrh na zmenu uznesenia, ktorou chcela žiadať neúčasť Slovenska v Marrákeši. Oficiálne stanovisko vlády ku globálnemu rámcu odíde podľa Pašku diplomatickou poštou. Slovensko sa podľa SNS zrejme teda pridá ku krajinám, ktoré sa na realizácii globálneho paktu nebudú podieľať.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

"V uznesení je uvedené, že vláda SR neurobí žiadny krok, ktorý by smeroval k prijatiu globálneho paktu. Práve naopak, musí urobiť všetky kroky pre to, aby globálny pakt bol odmietnutý. Pán premiér nám prisľúbil, že takým krokom, ktorý by mal viesť k odmietnutiu paktu, je aj neúčasť SR na tomto zasadnutí. Takto to chápeme, takto to bolo prisľúbené a veríme, že pán premiér slovo dodrží," vyhlásil predseda klubu SNS Tibor Bernaťák.

Národniari podľa vlastných slov "neprehryznú", ak by niekto zo Slovenska do Marrákeša išiel. "Je to vylúčené," uviedli. Otázky o odchode z koalície v prípade, že premiér slovo nedodrží, označili za hypotetické. "Pán premiér nás dodnes nesklamal, nemáme dôvod mu neveriť," povedal podpredseda SNS Anton Hrnko. Národniari tiež uviedli, že politickú budúcnosť ministra zahraničia Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD) neriešia. Šéf slovenskej diplomacie pre pôvodné uznesenie SNS hrozil demisiou.